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Çakıcı: TKP tek ve en son seçenek

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TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali açıldı
Çakıcı: TKP tek ve en son seçenek

      Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkedeki kötü sistemle güçleri yettiğince mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, TKP'nin tek ve en son seçenek olduğunu söyledi.

       TKP Ozanköy Ocak Örgütü Lokali düzenlenen törenle hizmete girdi. Salgınla ilgili önlemler en üst seviyede alınarak titizlikle uyulan açılışa, TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Eğitim Sekreteri Özer Kaan, Parti Meclisi üyesi Celil Akarpınar, Alsancak Örgüt Başkanı Hüseyin Özdurak, Doğanköy Örgüt Başkanı Özcan Ölmez yanında partili ve sempatizanlar katıldı.

       Genel Başkan Mehmet Çakıcı, TKP'nin Kuruluş Yıldönümü olan 18 Mart gibi önemli bir günde Ozanköy Ocak Örgütü Lokali'nin açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, emeği geçen herkesi kutladı. Koronavirüs sürecinde halkın çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Çakıcı, hükümet ortağı üç partinin kendi iç kavgaları yüzünden vatandaşın sorunlarına odaklanamadığını ifade etti. Mehmet Çakıcı, “TKP olarak gücümüz yettiğince bu kötü sistemle mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek, siyasetçinin insanlarla değil sistemle uğraşması gerektiğinin altını çizdi.

       Bu sistemin toplum üzerinde yarattığı yaralara TKP olarak dokunduklarını kaydeden Çakıcı, 2018 seçim bildirgesinde yer verdikleri konuların çarpık düzene dur demek için hala geçerliliğini koruduğunu söyledi. Yapılacak çok iş olduğunu belirten Çakıcı, Kamu reformu, Vergi reformu, Tarım Reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, Genel Sicil affının bunlardan bir kaçı olduğunu, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam edeceklerini ve halktan destek istediklerini söyledi. 

      Mehmet Çakıcı, 2018 seçimine giren tüm partilerin denendiğini ve başarılı olamadıklarının görüldüğünü ifade ederek, hükümette yer almayan ve denenmeyen tek partinin TKP olduğunu kaydetti. Bu dönemde Kıbrıs Türkünün diğer partilerden ümidini kestiğini kaydeden Çakıcı, bütün demokrasi güçleriyle birlikte hareket etmek için TKP'nin adres haline geldiğini söyledi.Çakıcı, TKP'nin tek ve en son seçenek olarak, yeni açılan örgüt binalarıyla büyüyüp, güçlenerek yoluna devam ettiğini de belirtti.

      Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip de,  açılış konuşmasına TKP'nin 45. Kuruluş Yıldönümünü kutlayarak başladı. Böyle özel bir günde Ozanköy Ocak Örgütü Lokali'nin açılışını yapmaktan onur duyduklarını kaydeden Garip, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı. Yurdaer Garip, son dönemde Girne bölgesinde partiye yönelik artan yoğun katılımlara dikkat çekerek, “TKP artık Girne İlçesinde etkili bir parti konumundadır” dedi. Garip, Ozanköy Ocak Örgütü Lokali'nin açılışının ardından diğer yerleşim birimlerinde de örgüt çalışmalarının hızlandığını ve açılışların süreceği müjdesini verdi.

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