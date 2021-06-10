Çakıcı: TKP YG olarak karanlığa karşı aydınlık olmaya devam edeceğiz

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede yıllardır yapılması gereken önemli işlerin siyasiler tarafından ertelendiği için bugünlere gelindiğini kaydederek, "Siyasette değişime ihtiyaç vardır. TKP YG olarak karanlığa karşı aydınlık olmaya devam edeceğiz" dedi.

TKP YG Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs TV'de Manşet programında konuşan Çakıcı, gündeme yansıyan konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yapılması gereken önemli işler varken siyasilerin erteleme yolunu seçtiğini savunan Çakıcı, parti olarak 2018 seçim manifestosunda yer verdikleri maddelerin bugün hâlâ geçerliliğini koruduğunu kaydetti. Ülke siyasetinde değişime ihtiyaç olduğunu belirten Çakıcı, TKP YG olarak plan ve projelerle hareket edilmesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

POLİSİN SİVİLE BAĞLANMASI…

Çakıcı, devletin devlet olabilmesi için kendi kendini yönetmesi ve iktidar gücünün elinde olması gerektiğini belirterek, bazı kurumlarını da kendisinin yönetmesi gerektiğini söyledi. Bu noktada son günlerde Kutlu Adalı cinayetiyle tekrar gündeme gelen polisin sivile bağlanması konusuna da değinen Çakıcı, 20 yılda hükümet eden tüm partilerin bu konuda ciddi bir mücadele vermediğini kaydetti. Çakıcı, Kıbrıs Türk tarihinde polisin sivile bağlanması önerisini veren ilk siyasinin kendileri olduğunu belirterek, o günlerde UBP ve diğer partilerin oylarıyla reddedildiğini söyledi.

İdare dışında güçlü ekonomik bir yapının da güç unsuru olduğunu ve hükümetlerin Türkiye'den para istemek dışında yapacağı işler olduğunu kaydeden Çakıcı, "Turizm ve eğitim adı altında özel muafiyet tanınan casino otelleri, üniversiteler ve 5 yılı dolduran her firmanın yüzde 20 gelir ve kurumlar vergisi kapsamına alınması gerekir" dedi.

“TARIM REFORMU KONUSU YILLARDIR İHMAL EDİLİYOR”

Geçtiğimiz günlerde Hayvancılar Birliği'nin Lefkoşa'daki eylemiyle ilgili de konuşan Çakıcı, tarım reformu konusunun yıllardır ülkede ihmal edilen bir diğer konu olduğunu söyledi. Çakıcı, bütün dünyada, çiftçinin kim olduğunun kriterlerle belirlendikten sonra gerekli yardımların yapıldığını, KKTC’de ise 10-15 ailenin yıllardır bu yardımlardan herkesten fazla yararlandığını öne sürdü. Çakıcı, bu yapının doğru olmadığını bütün orta ve küçük çiftçilerin batmasına yol açan bir sonuç doğurduğu uyarısında bulundu.

Bankalarla ilgili Faiz Yasası'nın da ihmal edilen bir diğer konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, ekonomik olarak geçilen bu zor dönemde halk için önlemler alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Yapılacak çok iş olduğunu belirten Çakıcı, hukuk reformu, kamu reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye Tüzüğü, genel sicil affının, işkence ile mücadele, kara para aklanmasının önüne geçilmesi ve uyuşturucu trafiğinin de önlenmesi için etkin tedbir uygulamanın bunlardan birkaçı olduğunu kaydederek, parti olarak bunları hayata geçirmek için mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

“PEKER’İN İDDİALARINDA ADI GEÇENLERİN ROLLERİ SORGULANMALI”

TKP YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye'de suç örgütü lideri olarak kabul edilen Sedat Peker'in uyuşturucu trafiği ve kara para aklanmasıyla ilgili konular üzerinden ileri sürdüğü iddialarla ilgili Kuzey Kıbrıs’tan da adı geçen bazı iş adamlarının rollerinin sorgulanması gerektiğini söyledi.