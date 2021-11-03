Çakıcı: “TKP'liler Olarak Yurdumuzdan Vazgeçmiyoruz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin; kurultaylar, skandallar, videolar nedeniyle esnafın, pazarcının, üreticinin ve genel olarak halkı düşünen önlemler almadığını savundu.

Çakıcı, "UBP bu ülkeyi idare edecek durumda değildir. Cesur, kararlı siyasetlere ihtiyaç vardır. Bunu da TKP-YG yapabilecek durumda olan tek partidir. TKP-YG'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Halkımızı hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz" dedi.” dedi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, çalışan esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, MYK üyesi Özer Kaan ve çok sayıda partili de, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, partinin programı hakkında bilgiler verdi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, pazar esnafının pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiğini belirterek, alışveriş yapan vatandaşların da sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını söyledi.

Hükümetin bu dönemde kurultaylar, skandallar, videolar nedeniyle esnafı, pazarcıyı, üreticiyi ve genel olarak halkı düşünerek önlemler almadığını kaydeden Çakıcı, müthiş bir pahalılık olduğunu ve insanların alım gücünün düştüğünü belirtti.

Çakıcı, halkın kaderine terk edilmiş durumda olduğunu ifade ederek, ekonomik icraatlara gereksinimin altını çizdi. Hükümetin gün geçtikçe daralan ekonomi konusunda önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu belirten Çakıcı, kendi koltuk dertleriyle uğraşan hükümet partilerinin halkın sorunlarına kulak tıkadığının ortada olduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, herkesin öğrendiği ve dünya gazetelerine de yansıyan videolar, skandallar ve birbirlerini suçlayan açıklamalara bakıldığı zaman halkın dertleriyle değil, 'Ben ne kapacağım' kaygısıyla siyaset yapıldığını ve aynı parti içerisinde birbirlerine komplolar kuran bir UBP olduğunu iddia etti.

UBP'nin çökmüş durumda olduğunu ileri süren Çakıcı, siyasi komplolar kuran üye gruplarıyla karşı karşıya kalınan bir durumda UBP'nin hükümet yönetecek pozisyonun da kalmadığını savundu.

Çakıcı, şöyle konuştu:

“Bu köhne zihniyetten kurtulup bu kaos ortamından Kıbrıs Türk halkını kurtarmamız gerekiyor. Bunun için hep birlikte ayağa kalkmalıyız. Ülkemizi bu skandallardan ve kaos ortamından kurtarmamız gerekir. Bunun için hep birlikte hareket etmeliyiz. Düzgün ekonomik planlar yapan, insanların yüzünü güldüren, refah düzeyini arttıran, üreticiyi, pazarcıyı destekleyen, hayat pahalılığını düşüren ekonomik politikalara ihtiyaç vardır.

Siyasetçi rehine olmaktan kurtarılmalıdır. Cesur, kararlı siyasetlere ihtiyaç vardır. Bunu yapabilecek durumda olan tek parti TKP'dir. TKP'liler olarak yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Kıbrıs Türk halkını TKP'yle hep birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."