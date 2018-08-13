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Çakıcı: “Toplu iflaslar yaşanacak

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oplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dövizdeki artış ve elektriğe yapılan zamlar nedeniyle özellikle esnaf ve küçük işletmelerinin zor durumda olduğunu belirtti
Çakıcı: “Toplu iflaslar yaşanacak

Yazılı açıklamaya yapan Çakıcı, dövizdeki artışın özellikle kirasını döviz üzerinden ödeyen vatandaşı ve ithalatını döviz üzerinden ödeyen iş yeri sahiplerini zor durumda bıraktığını, ekonomik kriz nedeniyle toplu iflasların yaşanacağını, toplumun ruhsal sorunlarının daha da artacağını ve bunun sonucunda da ülkede sosyal bir patlamanın yaşanacağını savundu

Yapmış oldukları araştırmalarda uyuşturucu ve alkol kullanımındaki artış yanında, depresyon, travma ve birçok psikolojik rahatsızlığın altında ekonomik sorunlar olduğunu belirten Çakıcı, şunları kaydetti: 
“Yani %1 enflasyon çıkması, suç ve ruhsal hastalık oranlarını artırır. Dövizin artması suç ve ruhsal hastalık oranlarını artırır. Zamlar insanın ruh sağlığını bozar. Örneğin dünyada depresyon %3 ile %25 arasındadır. Bizde %23,4’tür.

Dünyadaki en yüksek depresyon raporu olan ülkelerden biriyiz biz. Yani yoldaki 5 adamdan biri majör depresyon hastalığı tanısı alacak bir belirtiye sahip. Psikolojik travma oranımız %19 dolaylarında. Kumarda dünyada 4. sıradayız.

Asya ülkeleri en çok kumar bağımlısı ordadır, biz onların iki katıyız. Patolojik kumar bağımlıların oranı bizde %4. Peki bunlar nerden oluyor? Çok net bir cevabı var.

Buradaki sosyopolitik ortam, kolonizasyon, savaş, göç geçmişimiz, ekonomik bunalımlarımız, işsizliğimiz ve buradaki insanın politik memnuniyetsizliği bizi ruhsal olarak dünyanın en yüksek ruhsal sorunlu birkaç yerinden biri haline getiriyor.”
 

Ekonomik krizin yaşandığı bugünlerde Meclisin ve hükümetin tatilde olmasını da eleştiren Çakıcı, “hükümetin bir an sorumluluğunun bilincine vararak bir an önce meclisi toplaması, ülkenin tüm sivil toplum örgütleri ve ekonomistleri ile bir araya gelerek bir kriz masası oluşturması gerektiğini” belirtti

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