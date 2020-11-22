Çakıcı: ''Ülkede insanlar çok ciddi sorunlarla karşı karşıya''

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede şu anda insanların çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümetin bir an önce kurularak, erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Ada TV’de Cüneyt Oruç'un sunduğu Gündem Özel programında konuşan Çakıcı, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakıcı, hükümetin bir türlü kurulamaması nedeniyle Kıbrıs Türk halkının acınacak durumda olduğunu belirterek, "Meclis'e bakıldığında milletvekillerini kaybetmek istemeyen partiler hükümet de kurmak istemiyor, ülke bir kaosun içine girmiş durumda. Bunun bedelini de ne yazık ki vatandaş ödüyor" dedi. Bakanlar Kurulu'nun karar alamadığını, ehliyetlerin verilemediğini, ihalelerin yapılamadığını, devlette parası olan olan insanların paralarını alamadığını, bağımlı hastaların sevkinin yapılamadığını, halkın bir yandan Koronavirüs'ten dolayı zorlu bir süreçten geçerken, diğer taraftan ekonomik olarakta ayakta durmakta zorlandığını kaydeden Çakıcı, diğer taraftan hükümet kurma çalışmalarında partilerin çocukça ve bencilce oyunlar oynadığını söyledi. Mehmet Çakıcı, Meclis'te temsiliyeti bulunan partilerin tüm bu sorunları göz önünde tutarak adımlar atması gerekliliğine işaret ederek, insanların kimin bakan olacağıyla ilgilenmediğini sorunlarına çözüm aradığını söyledi.

Hükümetin acilen kurularak bir erken seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, şöyle konuştu "Ülkede bir karmaşa ortamı yaşanırken var olan Meclis bitmiştir. Gündemin kavga değil icraat olması lazım. Bizim şu anda Türkiye ile sağlıklı bir işbirliğine ihtiyacımız vardır. Biat ilişkisi çerçevesinde beceriksiz yöneticiler ile sorunlarımızı çözemeyiz. Bunun için insanı öncelikli kılan, irade ve demokrasimizi koruyan, dik duran, projeler üreten ve vizyonu olan yöneticilere ihtiyaç vardır" dedi.

Seçim sisteminin adaletsiz olduğu için Seçim Yasası'nın değişmesinin de konuşulduğunun sorulması üzerine Mehmet Çakıcı, Meclis'te ilk geçtiği dönemde Seçim Yasasına 49 milletvekili 'Evet' derken sadece kendisinin 'Hayır' oyu kullandığını hatırlatarak şöyle devam etti, "Bu söyleyeceklerim Meclis tutanaklarında da yer almaktadır. Komiteye giderek tarihi bir sorumluluğunuz var bunu parti başkanlarınıza da aktarın demiştim. Bu yasa doğru bir Seçim Yasası değildir. Bu yapılan yanlıştır, insanlar bilmediği için kullanamayacak demiştim. Değişmesi istenen Seçim Yasası'nı ısrarla isteyen CTP ve UBP idi. Komiteden geçtikten sonra Meclis'e getirildi. Benim oyum komitede yoktu o zaman bağımsız milletvekiliydim. TKP'nin başına yeni geçmiştim. Genel Kurula çıktığında bütün partiler evet, bir tek hayır oyu kullanan bendim. Süreç bizi haklı çıkardı. O günlerde 3 bölgeli yeni bir seçim yasası önerisi Meclis’e sunmuştum. Bugünlerde YDP'nin de aynı öneriyi dillendirmeye başladığını görüyorum. Seçim yasası değişmelidir ancak barajın yükseltilmesi de konuşuluyor. Avrupa'da demokrasiyi en küçük gruplar bile temsil edebilsin diye baraj %2'ye indiriliyor. Yani %2 ile insanlar Milletvekili seçilebiliyor. Mesele partilerin büyüklüğü değil halkın en farklı kesimlerinin dahi temsiliyetidir. Faşizm mi demokrasi mi arıyorlar karar vermelidirler. Konu insanla ve demokrasi ile ilgilidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolün 26 Eylül'de sona erdiğini ifade eden Çakıcı, kurula girmeyi bekleyen birçok hastanın tedavi edilemediği için mağduriyet yaşadığını söyledi. Sağlık Bakanı’nın yeni hükümetin kurulması sonrasında protokolün yenileneceğini belirttiğini söyleyen Çakıcı, şimdi bağımlı hastaların ağır darbe aldığını, tedavisiz kaldıklarını ve ateşin de düştüğü yeri yaktığını belirtti. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunun altını çizen Çakıcı, insan sağlığı düşünülerek hareket edilmesi ve bağımlı hastaların bir köşeye itilmemesi gerektiğini vurguladı. Herkesin elini taşın altına koyma zamanının geldiğini ifade eden Çakıcı, ülkede şu anda sistemin tamamen kilitlendiğini dile getirdi.