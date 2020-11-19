Çakıcı:'' Ülkede yönetim beceriksizliği yaşanırken, bazı siyasetçiler şov peşinde''

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs'ta bazı siyasetçilerin şov peşinde olduğunu belirterek, ülkede hayati yapılması gereken işler varken bir yönetim beceriksizliği yaşandığını söyledi.

TV 2020'de Çiğdem Aydın'ın sunduğu Güne Merhaba programında konuşan Çakıcı, ülkemizde uyuşturucuyla mücadelenin vahim bir durumda olduğunu belirterek, bunda hükümetin çok ciddi bir sorumluluğu olduğunu söyledi. Dünyada ve Türkiye'de kullanılan Denetimli Serbestlik Yasasının 2016 yılında tüm zorluklara rağmen Meclis'ten geçtiğini ifade eden Çakıcı, ülkemizde gelinen noktayla ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan bağımlıların kan ve idrar tahlillerinin 2016 yılında yanan Devlet Kimya Laboratuvarı’ndan beri yapılamadığına dikkat çekerek, yeni bir laboratuvarın gerekli olduğunu ama laboratuvar olmadan da 40-50 TL maliyetle yapılacak idrar tahlili ile kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığının anlaşılabileceğini vurguladı. Çakıcı, Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yer alan en az 15 günde bir psikiyatrik muayene olma şartının da tam olarak uygulanamadığını, Sosyal hizmetlerde eksik uzman eleman bulunduğu, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin yoğunluğu nedeniyle bağımlılara yönelik psikiyatrik çalışmaların ancak 5-10 dakika ayrılarak yapılabildiğini kaydetti. Çakıcı, bağımlıların 45 dakikalık seanslara alınması gerektiğini ifade ederek, sorunun yasada değil, uygulamada olduğuna işaret etti.

Siyasiler tarafından uyuşturucuyla mücadele edileceği yönünde yıllardır verilen mesajlara dikkat çeken Çakıcı, verilen sözlerin çoğu zaman sözde kaldığını gördüğünü belirterek, buna Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında imzalanan protokolü örnek gösterdi. 2 ay önce protokolün süresinin dolduğunu kaydeden Çakıcı, kurula girmeyi bekleyen birçok hastanın tedavi edilemediği için mağduriyet yaşadığını söyledi. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin inisiyatif göstererek protokolü uzatmadığını ifade ederek, insan hayatının herşeyden önemli olduğunun altını çizdi. Çakıcı, Kıbrıs'ta bazı siyasetçilerin şov peşinde olduğunu ve devletin parasını çarçur ettiğini belirterek, bunların yanında halk için iyi işlere imza atmak isteyen siyasetçilerin de bulunduğunu söyledi.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında "O dönemde başbakan olarak salgın hastanesi yapılması talimatını verdim ancak proje çıkmadı. Dolayısıyla ne yapacaktım? Tabii ki Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacaktım" sözlerini de yorumladı. Çakıcı şöyle konuştu " Ben Mehmet Çakıcı, Başbakan olacağım ve ülkemde 20 tane üniversite olacak, o üniversitelerdeki Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinden bir kişiyi bulup bu hastaneyi yaptıramayacağım. Böyle bir cümleyi kullanmaktan utanırım. Kıbrıs Türk halkına ve bütün üniversitelere hakarettir. Devlet olarak paran da var, Maliye Bakanlığı'na hastane kurulacağı söylenseydi bütçe ayrılarak yapılabilirdi. Üniversitelerin de memleket ile ilgili bir konuda ücretsiz bu projeye destek olacağını düşünüyorum" dedi.

Hükümetin uzun süredir kurulamaması konusunda da konuşan Çakıcı, seçim döneminde yaşanan müdahalelerin UBP içinde de yaşandığını, ülkenin bu nedenle kaos içine sürüklendiğini söyledi. Çakıcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım ziyaretinde açıkladığı yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılacağı konusunda da, bizim hastaneye, okula, yollara ihtiyacımız varken, ülkede bu kadar sorun yaşanırken yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayına acilen ihtiyacımızın olmadığını dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının hiç bir ferdinin Türkiye yetkilileriyle bir düşmanlığı yoktur diyen Çakıcı, işbirliğinin geliştirilebileceğini ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ülke gerçeklerini göz önünde tutarak Sn. Erdoğan'a teşekkür etmesi gerekirdi dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın makam aracını yenilenmesi konusuna da değinen Mehmet Çakıcı, insanların ekonomik olarak bu denli ezildiği bir dönemde Kıbrıs Türk halkının şu anda lüks şeylere değil temel ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği görüşünü belirterek, bu olaya prestij meselesi olarak bakılmasının yanlış olduğunu söyledi. Çakıcı, Türkiye hükümeti yetkililerinin bunları söyleyebileceğini, önemli olanın bizim yöneticilerimizin cevabı olduğunu dile getirdi.