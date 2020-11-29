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Çakıcı:'' Ülkeye en büyük zararı veren ayrımcıktan beslenen zihniyet''

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ayrımcılıkla, doğum yeri kökeniyle siyaset yapılmasının doğru olmadığını kaydederek, memlekete en büyük zararı verenlerin bu ayrımcıktan beslenen zihniyet olduğunu söyledi.
Çakıcı:'' Ülkeye en büyük zararı veren ayrımcıktan beslenen zihniyet''

    Ada TV’de Seher Güraslan'ın sunduğu Öğlen Ajansı programında konuşan Çakıcı, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hükümet kurulmasıyla ilgili bazı partilerin üzerinin çizildiğini belirten Çakıcı, son dönemde Kıbrıslı-Türkiyeli ayrımının siyasetin birinci maddesi olarak görüldüğünü ifade ederek, ülke insanının yaşadığı sorunların bir tarafa bırakılmasının ve ana sorunların çözülmemesinin Kıbrıs Türk halkını bir çıkmaza doğru sürüklediğini söyledi. Çakıcı “Maalesef ayrımcılıktan beslenen kötü bir zihniyet var. Kendi vatandaşlarını doğum yerine göre bölerek oy avcılığı yapan partiler var. Aslında kendi ülkesine en büyük zararı veren de bu kesimlerdir. Ancak er geç foyaları meydana çıkacaktır” dedi.

     Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde yaşanan müdahalelerin daha önceki yıllarda da yaşandığının bilindiğini kaydeden Çakıcı, farklı olanın ise bu kez Türkiye'nin egemen güçlerinin bunu çok daha aşikar olarak yaptıklarını kaydetti. Bu müdahalelere çanak açanların ve bunu siyaset yapma biçimi olarak görmelerinin de Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğini bildirdi. Çakıcı, Türkiye halkıyla Kıbrıs Türk halkının arasını açacak ilişki biçimlerinin ve siyaset anlayışının doğru olmadığını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu açıdan bakıldığında, seçim süresince yaratılan havanın herkes açısından kırıcı olduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını ifade eden Çakıcı, Türkiye'yi sevip saydıklarını ancak taraf olmasını istemediklerini, "Nasıl ki biz Türkiye halkının seçimlerine saygı duyuyorsak onların da Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine ağırlık koyarak tercih yapmasını istemeyiz. Ancak bu yaşandı. Yetmedi, UBP kurultayında kimin başkan olacağı noktasında da yine müdahaleler yaşandı. Hatta medyaya da yansıyan UBP içinde yaşanan kavgalara, tartışmalara Türkiye yetkilileri şahit olarak, tercih ettikleri insanların düştüğü durumu bizzat yerinde gördüler" dedi.

      Bu kavgaların içinde bütçenin durumunu da soran Çakıcı, devlete alınan 501 kişinin oturacağı bir yer bile yokken, bu ekonomik koşullarda sınavsız, münhalsiz yapılan istihdamların geçtiğimiz günlerde bir sendika tarafından protesto edildiğine de dikkat çekti.

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