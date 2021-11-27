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Çakıcı ve Pilli tartıştı.. Çakıcı: Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağız

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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Pazartesi günü saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıkladı.
Çakıcı ve Pilli tartıştı.. Çakıcı: Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacağız

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında yaşananlara tepki göstererek, Ali Pilli'nin Sağlık Bakanlığı 'nı yönetecek kapasitesinin olmadığını söyledi.

ÇAKICI: ALİ PİLLİ’NİN SAĞLIK BAKANLIĞI’NI YÖNETECEK KAPASİTESİ YOK

Çakıcı, Pazartesi günü saat 11:00'de yaşananları tüm halka duyurmak amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

Mehmet Çakıcı, 2 yıldır hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nin bağımlılık tedavisi için ülkemizde kurulan ilk ve tek Rehabilitasyon Merkezi olduğunu belirterek, bugüne kadar yüzlerce gencin tedavi olduğunu ve hayatlarının  kurtulduğunu söyledi. Gösterilen büyük çabalar neticesinde KKTC vatandaşı bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80 'inin karşılandığı protokolün, pek çok aile ve hasta için umut kapısı olduğunu vurgulayan Çakıcı, her şeyiyle ödüllü ve yerli bir kurum olan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'ne Türkiye ve Avrupadan da her ay hastaların gelmekte olduğunu belirtti.

Mehmet Çakıcı, Doç.Dr. Hüda Hüdaverdi ile birlikte protokolün süresinin dolmasına kısa bir süre kala Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bir görüşme yaptıklarını ve görüşmede yaşananlarla ilgili şöyle konuştu;

"Sağlık Bakanlığında Perşembe akşamı saat 17:00 civarında görüşmek üzere bir araya geldiğimizde Sağlık Bakanı Ali Pilli ile 20 güvenliğinin ayırdığı bir tartışma yaşandı. Pilli'ye Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolün süresinin dolmak üzere olduğunu ve dolması halinde bağımlı hastaların tedavi olamayacağını ve hastaneye gelemeyeceklerini, hem içerde yatan pek çok hastanın tedavisinin devam edemeyeceğini, hem de tedavi bekleyen hastaların ölümle burun buruna kalacaklarını aktardım. Sağlık Bakanı Pilli, konuyu geçiştirip protokolü imzalamak istemedi. Hatta eski Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in herkese mavi boncuk dağıtarak bütün işleri kendisinin başına bıraktığını söyledi.Ben de kendisine sizin bir uyuşturucu devlet politikanız yok mu? Bu kadar bağımlı hasta ne olacak? Burada emekçi insanlar var, bu insanlara ne olacak diye sordum. Aramızdaki tartışma büyüyünce Ali Pilli polis çağırmaya kalktı. Ben de kendisinden derhal polisi çağırmasını isteyerek 'Benim korkacağımı mı sandın. Ne biçim korkak beceriksiz bir bakansın. Hastaları ve emekçi insanları düşünmeyen bir adamsın ' ifadelerini kullandım. Tartışma büyüyünce baktım 20 kişi Ali Pilli'yi korumaya gelmiş bu kadar işsiz UBP'nin bakanlıkta olmasına doğrusu çok şaşırmadım. Hepimizin ve ülkemizin bu hale düşmesinden dolayı çok üzgünüm. Daha sonra ofisime geçtim, Alli Pilli'nin göndereceği polisleri bekledim ama gelen giden olmadı"

Çakıcı, Pazartesi günü saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde düzenleyecekleri protesto eyleminde konuyla ilgili detaylı bilgiler vereceğini kaydederek, Sağlık Bakanı Alli Pilli'nin istediği kadar polis ve güvenlik görevlisi gönderebileceğini sözlerine ekledi.

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