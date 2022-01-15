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Çakıcı: “Vergi Reformu Yapılarak Adaletsiz Düzene Son Verilecek”

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Çakıcı: “Vergi Reformu Yapılarak Adaletsiz Düzene Son Verilecek”
Çakıcı: “Vergi Reformu Yapılarak Adaletsiz Düzene Son Verilecek”

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, insanların alım gücünü artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunu belirterek, vergi reformu yapılarak adaletsiz düzene son verileceğini söyledi. 

Partisinden yapılan açıklamaya göre, seçim ziyaretleri kapsamında KKTC Alevi Kültür Merkezi Lefke Şubesi'ni ziyaret eden TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ve milletvekili adayları, hükümete gelmeleri halinde ülke insanının hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirecekleri projelerle ilgili bilgi verdi. 

Ziyarette konuşan Çakıcı, hükümetin alamadığı önlemler yüzünden alım gücü düşen insanların ekmeğe, tüp gaza, akaryakıta, elektriğe ve temel tüketim maddelerine yapılan zamlar sonrasında tükenme noktasına geldiğini ifade ederek, orta direğin gerçek anlamda ezildiğini kaydetti. 

Çakıcı, insanların alım gücünü artıracak icraatlara ihtiyaç olduğunun altını çizerek, piyasayı canlandıracak ekonomik politikalara gereksinim duyulduğunu söyledi. Bunların en başında devletin kaynaklarını artırması için “Vergi Reformunun” yapılması gerektiğine işaret eden Çakıcı, sosyal adaletin sağlanması için vergi adaletine ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

Çakıcı, "Ekmeğimize saldırı var. Arabalarımızı, evlerimizi, işlerimizi banka sahiplerine devredecek değiliz. Artık yoksullar, orta direktekiler değil zenginler ödeyecek. Vergi reformu yapılacak, sanal bet patronları vergilerini ödeyecek. Bu toplanan para asgari ücrete eklenerek, akaryakıt ve temel tüketim hammaddelerindeki kur farklılığı bunlarla giderilecek. Artık yeter" dedi. 

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