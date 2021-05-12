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Çakıcı: Yalana dayalı aşı politikasıyla haydi bayrama!

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TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Çakıcı: Yalana dayalı aşı politikasıyla haydi bayrama!

 

Çakıcı'nın bayram mesajı:

                Kültürel öğelerimizden bir olan Ramazan Bayramı’nı bu yıl da salgın koşullarında kutluyoruz. Covid 19 salgını ikinci yılında olmasına karşın dünyada çok sayıda ülkede olduğu gibi yurdumuz Kıbrıs’ı da olumsuz etkilemeye devam ediyor.      Salgınla mücadele nedeniyle uygulanan önlemler nedeniyle zaten dıştan alınan parasal destekle zoraki olarak ayakta tutulan ekonomi de iyice dibe vurmuş durumda. Çok sayıda insanımız işsizken çalışır durumda olan kesimler de açlık seviyesinin altında ücrete mahkûm edilmiş durumdadır.

                Toplumsal sorunlara çözüm üretmek ve salgınla programlı şekilde mücadele etmekten çok uzak olan işbaşındaki bağımsızlar destekli UBD-DP-YDP hükümeti, yandaşlarına haksız çıkar dağıtmanın ötesinde hiçbir icraat yapamaz durumdadır. Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere tüm siyasi makamlar koyu bir hamaset söyleminin ezbercisi halinde. Cenevre’de toplanan 5’li konferansta yapılan 6 maddelik öneriyle müzakere masası bilinçli olarak devrilmiş, Kıbrıs sorunu bağlamında çözüm istemeyen taraf pozisyonuna yeniden geçilmiştir.

              Salgınla mücadele kapsamında aşı temini konusunda bile hamaset politikası güdülmekte ve topluma yalan bilgiler verilmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti adına Güney Kıbrıs’tan gönderilen aşıların Avrupa Birliği tarafından hibe olarak gönderildiği söylenmekte, AB’nin gönderdiği aşılardan %25 oranında hakkımız olduğu, ancak hakkımızın verilmediği gibi bir yalana dayalı iddia topluma yutturulmaya çalışılmaktadır. Kendine “Ekonomik Örgütler” diyen sermaye örgütleri de bu yalanın destekçiliğini yapmaktadır. Gerçekte ise, Kuzeye ücretsiz olarak gönderilen aşılar Rum Yönetimi tarafından satın alınan ve Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşları için gönderilen aşılardır.

                Kısıtlı ve sıkıntılı koşullarda karşılıyor olsak da güzelliklerin başlangıcı olması dileklerimizle tüm toplumumuzun Ramazan Bayramı’nı kutlar bir sonraki bayramı Federal Kıbrıs’ta kutlama dileklerimizi iletiriz.

            Saygılarımızla.

Mehmet Çakıcı

Genel Başkan

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