Çakıcı: Zenginden Alınıp, Fakir Desteklenecek

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ülke insanının sorunlarına çare üretmek için siyasi irade ve kararlılık göstereceklerini belirterek, zenginden vergi alınıp fakirlerin destekleneceği vergi sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

23 Ocak seçimlerine doğru TKP Lefke adaylarını Gemikonağı'nda düzenlenen gecede tanıttı. Tanıtım gecesine Lefke adayları başta olmak üzere diğer bölgelerden adaylar ve çok sayıda partili katıldı.

Tanıtım etkinliğinde konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, yıllardır hükümette yer alan partilerin ülke insanı için ciddi hiç bir icraat yapmadıklarını belirterek, ülke insanının hayatını kolaylaştırmak için yapacakları beş büyük icraatla ilgili bilgiler verdi.

Sürekli değer kaybeden Türk Lirası yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını ifade eden Çakıcı, "Sterlin kuru iç piyasada 12 TL'ye sabitlenecek. İnsanlarımızın 12’ye sabitlenen kurla banka taksitlerinin ödenmesi sağlanacak. Diğer ihtiyaç duyulan kaynak ise Vergi Reformu yapılarak turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden alınacak. Hiç vergi ödemeyen casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılını dolduranlardan, diğer tüm işletmeler gibi gibi %20 Kurumlar Vergisi vermeleri sağlanacak. Tüm sanal betler kayıt altına alınıp vergilendirilecek. Bu büyük gelirin elde edilmesi halinde hayat pahalılığı yaratan öncelikli ihtiyaçlarımız olan sağlık, akaryakıt, tarım gibi temel ihtiyaçlarımız için 12'den yukarı olan döviz kur farkının devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. Bunun yolu zenginlerin vergilendirilmesinden geçmektedir. Bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde Servet Vergisi'nin alınması yoluna gidilecektir" dedi.

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, "TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım" şeklinde konuştu.