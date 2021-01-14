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Çakıcı:''Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez''

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Güney Kıbrıs'tan gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Çakıcı:''Aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir, bu tür açıklamalar kabul edilemez''

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, aşıların Güney Kıbrıs'tan gelmesi durumunda kabul edilmeyeceğini açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

    Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dünkü görüşmesinin ardından aşılar konusunda söylediklerinin, Kıbrıs Türk halkının sağlığını ön planda tutan açıklamalar olmadığını ifade ederek, kendi siyasi düşünceleri doğrultusunda ayrıntıda boğulan bir açıklama olduğunu kaydetti.

   Çakıcı şöyle devam etti "Bugün olması gereken şey ister Güney'den, Türkiye'den ve AB'den nereden olursa olsun kendi insanının sağlığı için her türlü alt yapının bulunup sağlanarak oluşturulması gerekmektedir. Covid 19 salgınının olduğu bir dönemde aşılar Kıbrıs Türk halkı için hayatidir. Bu noktada Türkiye'den, Güney'den ve AB'den gelen aşılardan kendi insanı için siyasi ayrım değil, sağlık, kalite ve önceliğini ön planda tutarak yararlandırmak ve onların sağlığını bütün siyasi düşüncelerin önünde tutmak bir Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Hükümet'in ve Meclis'in en büyük görevidir. Bundan büyük bir görev olamaz. Kendi şovenist ve siyasi düşünceleri altında insanların sağlık önceliğini tehlikeye atan açıklamalar kabul edilebilir açıklamalar değildir. Aşılar nereden gelirse gelsin kabul edilerek insanımızın en hızlı şekilde faydalandırılması gerekir. Dünya ülkeleri aşılama işlemine başlamışken, biz bunun gerisinde kalamayız. Sağlık da her türlü siyasi düşüncenin önünde gelmelidir. Bunu bir devlet adamının göz önünde bulundurması ve herşeyin başının sağlık olduğunu asla unutmaması gerekir. Tek bir insan hayatı bile riske atılamaz."

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