Çakıcı:''Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs konusunda daha akılcı davranmalı''

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda daha akılcı davranması gerektiğini kaydederek, Türkiye gibi Kıbrıslı Türkler'in de kendi geleceğini AB'de gördüğünü belirtti.

Haberatör Web TV'de Ayşe Menekşeli'nin sunduğu Doğru Açı programında konuşan Çakıcı, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrası yaptığı "5'li konferansa federasyonu görüşmeye gitmeyeceğiz" açıklamasını değerlendiren Çakıcı, Cumhurbaşkanı Tatar'ın seçimde verdiği sözlerin etkisi altında olduğunu kaydederek,BM parametrelerinin iki bölgeli iki toplumlu federal Kıbrıs olduğunu, Sn. Tatar'ı müzakere masasında zor günler beklediğini söyledi. Çakıcı, Sn. Ersin Tatar'ın da seçim döneminde ki söylemlerini değiştirerek BM parametrelerinde masaya oturmak durumunda kalacağını ifade ederek, bu durumun kendisine 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun imzaladığı federasyon anlaşmasını hatırlattığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu noktada yapması gerekenin daha akılcı davranmak olduğunu belirten Çakıcı, kendi geleceği açısından da bunu tavsiye ettiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada "Türkiye'nin geleceği AB'de" sözünü hatırlatarak, " Anlaşmanın zemini federal çözümden geçiyor. Doğu Akdeniz'de bu çatışma hali birgün bitecek. Güney Kıbrıs'ta çıkarılacak olan petrol ve Doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine ulaştırılacak. Biz Kıbrıslı Türkler'de Türkiye gibi kendi geleceğimizi AB'de görüyoruz" dedi.

Hükümetin uzun süredir kurulamamasının ülkede ciddi sorunlara yol açtığını belirten Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden başlayan müdahalelerin UBP'nin kurultayına kadar uzandığını, bunun da başka bir karmaşaya neden olduğunu söyledi. UBP'nin telkinler doğrultusunda yönetildiğini, üyelerinin de bu telkinlere bakarak karar verdiğini ifade eden Çakıcı, aslında bu yaşananlara kendisinin şaşırmadığını, yaşanan hükümet krizinde de bunların herkes tarafından görüldüğünü belirtti. Mehmet Çakıcı, sosyal demokrat, sol partilerin emirle idare edilecek partiler olmadığını kaydederek, TKP'nin Türkiye ile saygın ilişkiler istediğini ancak dikte ile yönetilmeye karşı olduğunu söyledi. Ayrımcılıkla, doğum yeri kökeniyle siyaset yapılmasının doğru olmadığını kaydeden Çakıcı, TKP'nin ayrımcılığa karşı olduğunu dile getirdi.

Çakıcı, şu anda hükümeti kurma görevinin CTP'ye verildiğini, dörtlü hükümetin yeniden kurulması noktasında yapılan temaslara dikkat çekerek, dörtlü hükümetin kurulması halinde Türkiye hükümetiyle daha uyumlu bir yapı sağlanıncaya kadar ekonomik olarak bir çıkmazın içine girileceğini, 13. maaşın buna bir örnek olduğunu söyledi. UBP yetkililerinin aslında bunu istediğini kaydeden Çakıcı, " hükümete girip boyunu ölçüsünü alsınlar ve 6 ay içinde seçime gidelim" düşüncesinde olduklarını da düşündüğünü söyledi. Çakıcı, HP'nin bu kaosun en büyük faktörü olduğunu kaydederek, halk tarafından verilen yetkinin dörtlü hükümetten çekilerek tüketildiğini, UBP-HP hükümetinden de çekilmeleri sonucunda ülkenin şu anda ki kaos ortamına sürüklendiğini kaydetti. Hükümetin bir an önce kurulması gerektiğinin altını çizen Çakıcı, kurulacak olanın erken seçim hükümeti olacağını, bu noktada hala ilkelerin konuşulmasının yersiz olduğunu dile getirdi. Çakıcı şöyle devam etti " Neredeyse 3 aydır ülke hükümetsiz. Ekonomisi zayıf bir ülkede Covid 19 salgınından kaynaklı sorunlar yaşanırken, döviz krizi bizi bu denli vurmuşken, halkın artık dayanma gücü kalmadı" dedi.