Çakıcı'dan 4. eylem... Kendi hastanesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki "Protokolün uzatılmasını" istiyor

İŞTE AÇIKLAMA;
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının kısmen karşılandığı protokolün yenilenmemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı önünde ki 3. eylem sırasında basın açıklamamızda duyurduğumuz 4. Kazıklı eylemi
Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun yurt dışında olması nedeniyle Çarşamba günü gerçekleştireceğiz.
Başbakanlık önünde 22 Aralık Çarşamba günü saat 11:00'de Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır.
Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Basın Sorumlusu
Ayşe Menekşeli
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.