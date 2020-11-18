Çakıcı'dan Açıklama Geldi:bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevaben danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile çok sert bir dille açıklama yaptı

İşte o açıklama;

Kılıçdaroğlu ve avaresi siz yıllardır her gün devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasını dinledim ve okudum "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadesini kullanıyorsun ve dilinin ayarı olmayan, bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avaresine sesleniyorum;

Başta sende ve avarende, yürek varsa ben her gün sokaktayım, çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene

Soruyorum;

Sende ve avarende o yürek var mı? Kuvayı milliye ruhundan bahsediyorsun, Kuvayi milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur.

Kuvayı milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.

Hadi oradan gafil, sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be Devlet düşmanı, sakın Atatürk'ü ağzına alma o yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme.

83 milyon seni iyi tanıyor

Sayın Bahçeli'yi ağzına alma, sen onun koç yumurtası bile olamazsın.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.