  • BIST 1.295
  • Altın 465,655
  • Dolar 7,6828
  • Euro 9,1189
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Çakıcı'dan Açıklama Geldi:bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

»
Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine cevaben danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile çok sert bir dille açıklama yaptı
Çakıcı'dan Açıklama Geldi:bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

İşte o açıklama;

 Kılıçdaroğlu ve avaresi siz yıllardır her gün devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Kılıçdaroğlu'nun basın açıklamasını dinledim ve okudum "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez" ifadesini kullanıyorsun ve dilinin ayarı olmayan, bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun.

Sen ve avaresine sesleniyorum;

Başta sende ve avarende, yürek varsa ben her gün sokaktayım, çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene

Soruyorum;

Sende ve avarende o yürek var mı? Kuvayı milliye ruhundan bahsediyorsun, Kuvayi milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur.

Kuvayı milliye ruhu taşıyanlar PKK ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez.

Hadi oradan gafil, sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır. Be Devlet düşmanı, sakın Atatürk'ü ağzına alma o yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme.

 83 milyon seni iyi tanıyor

Sayın Bahçeli'yi ağzına alma, sen onun koç yumurtası bile olamazsın.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dün Gece Saatlerinde Türkiye 3 Ayrı Noktadan Sallandı18 Kasım 2020 Çarşamba 09:42
  • Yemek siparişi götüren kurye apartmana tuvaletini yaptı17 Kasım 2020 Salı 23:25
  • Son dakika… Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim…17 Kasım 2020 Salı 22:05
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 22:04
  • Erdoğan açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağı, online eğitim, restoran ve kahvehanelere kapatma, seyircisiz spor' uygulamalarına geri dönüldü!17 Kasım 2020 Salı 20:23
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Düne kadar yaptığın, söylediğin ne varsa tam tersini söyle, bunun ismi reform olsun!17 Kasım 2020 Salı 20:20
  • AKP'li Külünk: Koronavirüs kapatması isteyenlerin dertleri sağlık değil, Gezi 2 peşindeler17 Kasım 2020 Salı 20:05
  • Dünya Ve Türk Halterine Adını Altın Harflerle Yazdıran İsim: Naim Süleymanoğlu17 Kasım 2020 Salı 20:00
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 19:26
  • Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘’Ulan Dürzü’’17 Kasım 2020 Salı 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti