Çakıcı:Ekonominin daralması şiddet vakalarının artmasına sebep oluyor

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, insanların tüm hayatının son dönemde Koronavirüs olduğunu, ekonominin daralmasıyla birlikte şiddet vakalarının artabileceği uyarısında bulundu.

Genç TV'de Muazzez Gazihan'ın sunduğu 'Gündem Özel' programına katılan Mehmet Çakıcı, Koronavirüsle mücadelede gelinen durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bütün hayatın Koronavirüs olmaması gerektiğini belirten Çakıcı, kişilerin dünyadaki ve ülkemizdeki olayları takip ederken, kendilerine de vakit ayırmasının gerekliliğine işaret etti. Çakıcı, bu dönemde alkol ve uyuşturucu kullanımında artış olacağını kaydederek, bugün çoğu evde alkolle zaman geçirildiğini bunun başka tehlikelere yol açabileceğini söyledi. Alkolün arttığı her dönemde suç oranlarının da artış gösterdiğini belirten Çakıcı, ekonominin de daraldığı bu dönemde psikolojik hastalıklar ve şiddet de artışlar olabileceğini ifade etti. Türkiye Psikiyatri Derneği’nin açıklama yaparak bu konulara dikkat çektiğini belirten Çakıcı, risk altında olan insanların zaten yeterince panik anksiyete içerisinde olduklarını, karantinada olanların da ya bende de çıkarsa korkusu yaşadıklarını, tüm bunların çok ciddi kaygılar olduğunu ifade etti.

Çakıcı, bu dönemde 6 ana belirti grubundan oluşan Covid 19 sendromuyla karşı karşıya olduğumuzu belirterek, ilerleyen günlerde bilimsel yazılarla incelenmesi gereken bir süreçten geçildiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, Koronavirüs’ün belli bir yaş grubunu değil tüm yaş gruplarını etkilediğini ancak yaşlı insanların risk altında olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, kronik hastalığı olan yaşlı kesimlerin daha fazla korunması gerektiğini söyledi. Sağlık sisteminin böyle dönemler için çok daha fazla gerekli olduğunun altını çizen Çakıcı, "Siz tüm vatandaşlarınızı hangi yaş grubunda olursa olsun korumakla mükellefsiniz" dedi. Hükümetlerde bakanlıklar paylaşılırken en son tercih edilen bakanlığın Sağlık Bakanlığı olduğunu kaydeden Çakıcı, bunun ülkemiz gerçekleri düşünüldüğünde en büyük ayıbımız olduğunu söyledi. Sağlık sistemindeki zafiyetlerin bizleri endişelendirdiğini belirten Çakıcı, "Daha güçlü donanımlı bir sağlık sistemimiz olsaydı belki bugün virüs salgınını daha güçlü karşılayabilirdik" şeklinde konuştu.

Kaygı, depresyon ve ruh sinir bozukluklarında Koronavirüs’ten dolayı artış yaşandığını ifade eden Çakıcı, bazı tavsiyelerde bulunarak şöyle devam etti: "Bütün gün haberler izlenmemeli, bireylerin kendine de vakit ayırması önemli. Kişi eğer bu kaygılarla başa çıkamıyorsa psikolojik destek için bir uzmandan yardım istemeli. Psikolojik destekle de çözümlenemeyecek bir konu ise, bu kes psikiyatristen ilaç tedavisi alınması doğru olur" dedi.

Mehmet Çakıcı, çocuklar içinde okul ortamının internet üzerinden korunması gerektiğini, ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesinin önemli olduğunu belirterek, aksi taktirde uyum sorunları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Çocukların ev içerisinde hareketliliğine karşı sabır ve hoşgörü gösterilmesinin de bir diğer önemli nokta olduğunu kaydeden Çakıcı, ebeveynlerin çocukları için beyinlerini geliştirebilecekleri oyunlar seçebileceğini söyledi.

Virüsten dolayı hijyen takıntısı olan bazı insanlar olduğunu da kaydeden Çakıcı, anksiyetesi yüksek olan bir kişinin eve girdiğinde o yoğun temizlik kaygısıyla çok yoğun şekilde abartabilir. Temizliğin de bir derecesi vardır. Virüs sizi yıkmadan sizi evinizi yıkmayın" uyarısında bulundu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde başlatmış olduğu ücretsiz online desteğe de değinen Çakıcı, ilk olarak karantinada olan öğrenciler ile tedavi gören hastalara başlattıkları projeyi, gelen yoğun talep üzerine halka da açtıklarını söyledi. İlk 3 günde 30 başvurunun olduğunu belirten Çakıcı, gizliliğin kendileri için çok önemli olduğunu, online görüşmelerin kişiyle psikolog arasında olduğunun altını çizdi. Çakıcı, “Amacımız her zaman halka hizmet etmek. Böyle hassas bir dönemde insanlarımız evlerinde bulunurken, ekonomik gücü olan ya da olmayan insanların psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarının bilinciyle bu kararı aldık” dedi. Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Pembe Köşk numaralarını hatırlatarak yardım almak isteyen kişilerin 05428830007 - 05488838307 (Whatsapp) numaralarından iletişime geçebileceklerini, 9 psikoloğun sırayla bu hizmeti verdiğinin altını çizdi.