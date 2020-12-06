Çakıcı:Hükümet krizinden UBP ve CTP sorumlu

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet krizinden UBP ve CTP'nin sorumlu olduğunu belirterek, bir an önce hükümetin kurularak halkın iradesinin sandığa yansıtılması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet krizinden UBP ve CTP'nin sorumlu olduğunu belirterek, bir an önce hükümetin kurularak halkın iradesinin sandığa yansıtılması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin kurulamaması nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ilk defa böyle bir hükümet kriziyle karşı karşıya kaldığını kaydetti. Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde Türkiye'nin egemen güçlerinin gerçekleştirdiği müdahalelere dikkat çekerek, Sn. Mustafa Akıncı karşısında Sn. Ersin Tatar'ın az bir farkla ikinci turda Cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını ifade eden Çakıcı, Türkiye ile düzgün ve seviyeli ilişkiler istediklerini vurguladı. Türkiye'yi sevip saydıklarını ancak taraf olmasını istemediklerini ifade eden Çakıcı, "Nasıl ki biz Türkiye halkının seçimlerine saygı duyuyorsak onların da Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine ağırlık koyarak tercih yapmasını istemeyiz. Ancak bu yaşandı. Yetmedi, UBP kurultayında kimin başkan olacağı noktasında da yine müdahaleler yapıldı" dedi.

Meclis'teki partilerin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde koltuk kavgasına tutuştuğunu kaydeden Çakıcı, kimin bakan olacağı tartışmalarının hükümetin kurulmasına engel olduğunu söyledi. Çakıcı, UBP'den farklı olduğunu söyleyen CTP, HP, TDP ve DP'ye seslenerek, "Halkın beklentisi ilkeleri konuşmanız değil, hükümeti kurarak sorunlarına çözüm olmanızdı" dedi. Yaklaşık 3 aydır hükümetin kurulamaması noktasında yaşanan sorunlara da dikkat çeken Çakıcı, "Bakanlar Kurulu'nun karar alamadığını, ehliyetlerin verilemediğini, ihalelerin yapılamadığını, devlette parası olan olan insanların paralarını alamadığını, bağımlı hastaların sevkinin yapılamadığını, halkın bir yandan Koronavirüs'ten dolayı zorlu bir süreçten geçerken, yükselen döviz kurlarından dolayı ekonomik olarak ayakta durmakta zorlandığını, pek çok esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğini, diğer taraftan Bakanlar protokollerde Türkiye'den gelen yetkililerin karşılanmasında en ön sırada yerlerini alıyorlar" dedi.

Çakıcı, bu dönemden en çok etkilenen kesimin dar gelirli ve asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen vatandaşlar olduğunu kaydederek, 2018 Genel Seçim bildirgesinde yer verdikleri Tarım, Vergi, Kamu, reformu, Genel Sağlık Sigortası, Şartlı Tahliye tüzüğü, Polisin sivile bağlanması, Sosyal konut ve ücretsiz üniversite projelerine duyulan ihtiyacı vurguladı. Parti programlarının genel olarak canlılığını korumasına karşın günün toplumsal ihtiyaçlarına uygun olarak güncellenmesi üzerinde çalıştıklarını dile getiren Çakıcı, TKP geleneğinden gelen insanlar olarak mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ülkede yaşanan yıkımın sorumluları olan partileri affetmemesi gerektiğini de dile getirerek, bu düzenin değişmesi için doğru, dürüst insanların seçilerek, ülke siyasetine yeniden yön verilmesinin zamanının geldiğini söyledi.