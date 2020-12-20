Çakıcı:''Hükümet vakaları ciddiye alarak denetim ve önlemleri artırmalı''

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümet kurma telaşının Koronavirüs tedbirlerinin önüne geçtiğini kaydederek, çoğalan vakaların ciddiye alınarak denetim ve önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Gündeme yansıyan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Çakıcı, Kıbrıs Türk halkı olarak çok önemli bir dönemden geçtiğimizi, bu süreçte toplum olarak acı çektiğimizi söyledi. Mart ayında ülkeye ilk vaka geldiği zaman Kıbrıs Türk halkının virüsten bilinçli davranışlarıyla korunduğunu ifade eden Çakıcı, virüsün dünya genelinde etkisini artırdığı bu dönemde ise ülkemizde alınan tedbirlerin yetersizliğine dikkat çekti. Çakıcı, o günlerde son Koronavirüs vakasının hastaneden taburcu edildiği yönünde basına yansıyan haberlere işaret ederek, aslında başarının Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu söyledi. Geçtiğimiz gün görülen 43 vaka ile rekor düzeye ulaşıldığını belirten Çakıcı, şov peşinde olan siyasilerin bu başarısızlık tablosuna da sahip çıkması gerektiğini kaydetti. İkinci pandemi dalgasının sonbaharda havaların soğumasıyla birlikte bizi yeniden vuracağıyla ilgili defalarca açıklama yaptıklarını kaydeden Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve okullarda çıkan vakaların vatandaşta tedirginlik yarattığını, en çok güvenilen hastane ve sağlık çalışanlarının da riske atıldığını görmekten üzüntü duyduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı şöyle devam etti "Mayıs Haziran döneminde Covid-19 vakaları dünyanın en düşük seviyesine gerilemişti. Fakat o günlerde biz TKP olarak yaptığımız basın açıklamalarıyla alınan tedbirlerin yetersizliği, sürekli değişen kararlar ve denetim yapılması hususunda o dönem ki hükümet yetkililerini uyarmıştık. Hatırlayacaksınız torpilli kişiler havaalanından gümrüğe bile beyan edilmeden ülkeye sokulmuştu. Sürekli kapanmanın olamayacağını ancak tedbirli yaşam ve ekonominin de bizlere lazım olduğunu dile getirdik. Maalesef denetim konusunda başarısız olunmuştur. Mayıs ayında açılma kararları verilmeden önce açılması planlanan tüm sektörlerde bir eğitim ve sertifikasyon hazırlığının olması hususunu, bu sertifikasyon programlarının eğitim kurumları tarafından yapılması gerektiğini, tüm işyerlerindeki çalışanların bu eğitimlerden geçtikten sonra sertifikalı iş yerlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlendikten sonra bir kurul tarafından belgelendirilmeleri ve ona göre açılma izninin verilmesi gerektiğini defalarca anlatmıştık. Ayrıca bu iş yerlerini denetleyecek eğitimcilerin de eğitimden geçmeleri gerektiğini de ortaya koymuştuk. Ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Hükümet denetimler ve ihtiyaç duyulan yerler için personel alacağına, seçim yatırımı olarak torpilli 600 kişiyi işe alma yolunu seçti" dedi.

Son üç aydır hükümet kurma telaşının Koronavirüs tedbirlerinin önüne geçtiğini belirten Çakıcı, artan vaka sayılarının bunun göstergesi olduğunu, toplum sağlığının göz göre göre tehlikeye atıldığını söyledi. Çakıcı, geldiğimiz noktanın başarısızlık öyküsü olduğunu da kaydederek, denetimlerin yapılmadığı, tehlikeye davetiye çıkaran anlayışlardan vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu dönemde krizi fırsata çeviren kesimler olduğunu belirten Çakıcı, buna market fiyatlarını örnek gösterdi. Hükümetin böyle bir kriz ortamında halkın canını yakan market fiyatlarını kontrol altına alması gerektiğini belirten Çakıcı, insanlar banka faizleri altında ezilirken, Faiz yasasının gerekliliğine de vurgu yaptı. Mehmet Çakıcı, asgari ücretin Şubat ayından bu yana artırılmadığını, asgari ücretle yaşamaya mahkum edilen insanların açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini söyledi.

Dörtlü hükümet dönemiyle ilgili de eleştiride bulunan Çakıcı, ülkede yapılması gereken onca iş varken hiçbirinin hayata geçirilmediğini belirtti. Çakıcı, yeni hükümetin programıyla ilgili Meclis'te yapılan konuşmalara da değinerek, UBP VE CTP'nin 40 yıldır birbirini suçladığını, düzgün yapılan tek bir işin bile olmadığını söyledi. Ülkeyi bu noktaya getiren partilerin şikayet etme hakkı olmadığını belirten Çakıcı, halkın da seçimlerini sorgulama zamanının geldiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hayalleri olan, dürüst, temiz, bilime inanan, kendisini yurduna adamış bir siyasi yönetime ihtiyacı olduğunu kaydeden Çakıcı, bütün partilerin denendiğini, tek denenmemiş partinin TKP olduğunu söyledi. Çakıcı, TKP'nin Kıbrıs Türk halkının önünde durarak mücadeleye devam edeceğinin altını çizerek, "Bilimin ışığında önerilerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bu zor dönemden hep birlikte çıkacağız" dedi.