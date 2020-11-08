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Çakıcı:Kıbrıs Türk halkı ilk kez bu kadar aciz duruma sokuldu

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede şu anda trajikomik bir dönem yaşandığını ve Kıbrıs Türk halkının mevcut siyasetçilerle ilk kez bu kadar aciz duruma sokulduğunu savundu.
Çakıcı:Kıbrıs Türk halkı ilk kez bu kadar aciz duruma sokuldu

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede şu anda trajikomik bir dönem yaşandığını ve Kıbrıs Türk halkının mevcut siyasetçilerle ilk kez bu kadar aciz duruma sokulduğunu savundu.

Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde her ne kadar “müdahaleler yapılmadı” dense de müdahalelerin yapıldığının herkes tarafından görüldüğünü öne sürerek, bu müdahalelerin daha önceki yıllarda da yaşandığının ancak ilk kez bu kadar aşikâr olarak yapıldığını iddia etti. 

Yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Akıncı'ya Türkiye hükümeti yetkililerinin doğrudan tavır aldığını ileri  Çakıcı, Akıncı ile Tatar'a oy veren insanların Türkiye'yi sevdiğini, kimsenin düşmanlık beslemediğini, yapılan müdahaleleri ise hem ahlaki hem de doğru bulmadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını savunan Çakıcı, “Biz Türkiye'nin seçimlerine hep saygı duyarız, aynı saygının da bizim seçimlerimize olması gerektiğini düşünürüz. Seçim döneminde kazanmak için bu ülkenin yurtsever insanlarına yönelik karalamalar ve olmadık iftiralar atılarak, halkımızı ikiye bölen bir atmosfer yaratılarak ve de sonuç olarak bu kara propagandanın başarılı olarak insanımızın birbirine düştüğünü görmek bizi üzmüştür. Ancak yaralı olan Kıbrıs Türk halkına bu yapılanın en büyük zarar ve haksızlık olduğunu düşünüyoruz" dedi. 

“UBP ACINACAK HALDE”

Çakıcı UBP’nin kurultayına da müdahale edildiğini öne sürerek, UBP’nin adeta “acınacak hale geldiği” iddiasında bulundu.

Çakıcı açıklamasına şöyle devam etti:

“Düşünün, UBP kurultaya gidiyor, tam adaylardan biri ikinci turda kazanacak iken aniden adaylıktan anlaşılıyor ki dış müdahale ile çekilmesi sağlanıyor, başbakan adayı olan siyasetçimiz dik duramıyor ve direnemiyor, kendisine nelerin söylendiği merak konusu oluyor, 45 gün sonra yapılacak kurultaya da giremezsiniz ancak bir yıl sonraki kurultaya girebilirsiniz emirlerine bu lider adayları bir şeyleri savunmaları gerekirken boyun eğiyor, aniden yeni bir başbakan adayı ortaya çıkıyor, hükümetten daha önce çekilenler ile aniden hükümete girme senaryosu kuruluyor, bakanlar ‘şu olabilir bu olamaz’ deniyor, ‘Sn. Erdoğan Maraş’ta gelip piknik yapacak acilen hükümet kurulmalıdır’ diye panik yaşanıyor, tam bir trajikomedi özelliğinde Kıbrıs Türk halkı acınacak hale getiriliyor. Demokrasi ayaklar altında, tam bir geri kalmış siyasetçi profili ve ülke temsiliyeti ve de yönetimleri konusunda aciz duruma düşen partiler, siyasetçiler ve insanlar… 

Kıbrıs Türk halkı, ilk liderleri Sn. Dr. Küçük ve Sn. Denktaş’tan da başlayarak bugüne gelinceye kadar yaşanan dönemlerde dahi bu kadar küçültülmemiş ve aşağılanacak hale gelmemiştir. Bu arkadaşlara sesleniyorum. Biriniz dahi olsa Kıbrıs Türk halkının demokrasisi için dik durmayı beceremeyecek misiniz? Bu yaptıklarınızın zaten yaralı olan demokrasimizi yok ettiğinin ve partiyi koruma kisvesi altında yurttaşlarımızı aşağılamak olduğunun farkında değil misiniz diye sizlere sormak isterim” 

“DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ÖNCÜ GÜÇ OLACAĞIZ”

Mehmet Çakıcı, bir gün KKTC’deki demokrasinin çağdaş ve medeni ülkelerin olması gerektiği gibi düzelme noktasına gelmesini umut ettiğini ve onurlu duruşu olan TKP Yeni Güçler’in bu mücadelede öncü güç olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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