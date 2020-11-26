Çakıcı:TKP ve TDP birlikte hareket etmeli, toplumun isteği bu

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, çözüm, barış, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü noktalarında her türlü işbirliğine, diyalog kurma çağrılarına açık oldukları mesajını yineleyerek, TKP ve TDP'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini, toplumun isteğinin de bu yönde olduğunu söyledi.

Haberatör Web TV'de Ayşe Menekşeli'nin sunduğu 'Doğru Açı' programında konuşan Çakıcı, Haberatör TV'nin canlı yayına başlamasında emeği geçen isimlere teşekkür etti. Kalabalık bir ekiple kısıtlı imkanlarla canlı yayınların gerçekleştirildiğini gördüğünü ifade eden Çakıcı, Haberatör TV'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde canlı yayına geçtiğini bunun da tarihi olarak çok anlamlı olduğunu belirtti. Mehmet Çakıcı, Haberatör TV'nin topluma daha çok ses vermek için yola çıktığını belirterek, siyasi ve güncel konuların yanında toplumun ruh sağlığını ilgilendiren konulara da yer verileceğini öğrendiğini bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Medyanın bir kısmının tarafsızlığını kaybettiğini aktaran Çakıcı, orta kesim ve emekçilerin sesinin daha az çıktığı için cılız kaldığını, Haberatör TV'nin bu anlamdaki eksikliği de gidererek, geniş halk kitlesinin sesi olma yolunda ilerlediğini, tüm topluma hayırlı olması dileğinde bulundu.

Mehmet Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçim süresinde Türkiye'nin egemen güçlerinin gerçekleştirdiği müdahalelere dikkat çekerek, Sn. Mustafa Akıncı karşısında Sn. Ersin Tatar'ın az bir farkla ikinci turda Cumhurbaşkanı seçildiğini, Sn. Tatar'ın rüyasında bile göremeyeceği bir koltuğa Türkiye'nin egemen güçleri tarafından oturtulduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını ifade eden Çakıcı, Türkiye'yi sevip saydıklarını ancak taraf olmasını istemediklerini, "Nasıl ki biz Türkiye halkının seçimlerine saygı duyuyorsak onların da Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesine ağırlık koyarak tercih yapmasını istemeyiz. Ancak bu yaşandı. Yetmedi, UBP kurultayında kimin başkan olacağı noktasında da yine müdahaleler yaşandı. Hatta medyaya da yansıyan UBP içinde yaşanan kavgalara, tartışmalara Türkiye yetkilileri şahit olarak, tercih ettikleri insanların düştüğü durumu bizzat yerinde gördüler" dedi.

Hükümetin kurulamaması noktasında yaşanan sorunlara da dikkat çeken Çakıcı, "Bakanlar Kurulu'nun karar alamadığını, ehliyetlerin verilemediğini, ihalelerin yapılamadığını, devlette parası olan olan insanların paralarını alamadığını, bağımlı hastaların sevkinin yapılamadığını, halkın bir yandan Koronavirüs'ten dolayı zorlu bir süreçten geçerken, yükselen döviz kurlarından dolayı ekonomik olarak ayakta durmakta zorlandığını, pek çok esnafın kepenk kapatma noktasına geldiğini, diğer taraftan hükümet kurma çalışmalarında partilerin çocukça ve bencilce oyunlar oynadığını söyledi. Ülkenin ciddi bir darboğaza girdiğini vurgulayan Çakıcı, ülkeye öğrenci ve turist akışının durmasıyla birlikte yalnızca turizm ve eğitim sektörünün değil, onun çevresinden yararlanan yüzlerce sektörün de etkilendiğini ifade etti.

Programda parti çalışmalarını da anlatan Çakıcı, ayrımın ve müdahalenin hiç bir türlüsünü doğru bulmadıklarını, özgürlüğüne ve iradesine sahip çıkan insanlarla birlikte bu yolu yürüyeceklerini söyledi. TKP geleneğinde mücadeleci ruhun hep var olduğunu dile getiren Çakıcı, bu dönemde seçmen kitle üzerinde çalışmalar yaptıklarını, partiye üye katılımının arttığını söyledi. Çakıcı, TKP'nin öcü olarak gösterilmemesi gerektiğini de kaydederek, bahanelerin arkasına sığınılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.