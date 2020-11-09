Çakıcı:Yaktığı ışık günümüzü de aydınlatıyor!

1. Dünya Savaşı'nın galipleri olan emperyalist devletlere karşı verdiği ulusal kurtuluş mücadelesiyle tüm dünyadaki mazlum halklara örnek olmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 82. yıldönümünde sevgi saygı ve özlemle anıyoruz.

Atatürk'ün ilke ve devrimleri, bölgemizde ve dünyadaki huzur, barış ve istikrar arayışlarına ışık tutmakta; daha iyi bir yaşam kurma azmiyle çağdaşlaşmak için mücadele eden bütün halklar Atatürk'ün mücadelesinden ilham almayı sürdürmektedir.

Atatürk'ün yaktığı ışık günümüzü de aydınlatmaya devam ediyor. 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür.

Dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olan büyük Atatürk’ün dünya milletlerine bıraktığı bağımsızlık ve eşitlik düşüncesi, sonsuza kadar taktirle hatırlanacaktır. Yüce Atatürk, hayatını ulusun kurtuluşuna adayan dünyada eşine az rastlanan liderlerden biri olmuştur. Yaşamı süresince yaptığı devrimler yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anarken, manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

Ruhu şad olsun.