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Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi!

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Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi!
Çakıl Yüklü Kamyon Devrildi!

 Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi. 

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SİVİL SAVUNMA EKİPLERİ DE KURTARMAYA DESTEK VERDİ

Bu arada, kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan Resul, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bahse konu şahıs, araçtan kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi. 

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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