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Çakırlı 32 Yaşında vefat etti, İskele'ye ateş düştü. Son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

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Çakırlı 32 Yaşında vefat etti, İskele'ye ateş düştü. Son yolculuğuna bugün uğurlanıyor
Çakırlı 32 Yaşında vefat etti, İskele'ye ateş düştü. Son yolculuğuna bugün uğurlanıyor

İskele'nin sevilen insanlarından iki çocuk babası Hüseyin Çakırlı dün akşam üzeri hayatını kaybetti.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı olan Çakırlı bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.

 

SON VEDA BUGÜN

Hüseyin Çakırlı'nın naaşı bugün İskele Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra İskele mezarlığına defnedilecek

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İSKELE'YE ATEŞ DÜŞTÜ

İskele Belediyesi Hüseyin Çakırlı’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İskele Belediyesi’nin paylaşımı şöyle:

 

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