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Çakırlı anısına kempo şampiyonası

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası hafta sonu yapılacak.
Çakırlı anısına kempo şampiyonası

Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası hafta sonu yapılacak.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek turnuva 19 Haziran Pazar, İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yer alacak.

2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 8 üye kulüpten lisanslı 92 sporcu mücadele edecek.

Semi Kempo, Ful Kempo, Gramppling Kempo, Kempo Kata, Selfdefence Kempo branşlarında yapılacak yarışmada sabah saat 08:00’de başlayacak tartı ve sağlık kontrolleri sonrasında yapılacak.

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