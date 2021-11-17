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Çakırözer: Türkiye’ye Alınmayan KKTC’liler İçin Yalanlama Yok

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CHP’li Utku Çakırözer, Kuzey Kıbrıslı bazı isimlerin Türkiye’ye alınmamasının gerekçesini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na sordu. Bakan Çavuşoğlu, ‘egemenlik yetkisi’ yanıtını verdi.
Çakırözer: Türkiye’ye Alınmayan KKTC’liler İçin Yalanlama Yok

Aralarında siyasetçi, yazar ve gazetecilerinin de bulunduğu Kuzey Kıbrıslı bazı isimlerin ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmamasına ilişkin iddialar TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “Ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararlar her devletin kendi egemenlik yetkisindedir” dedi.

Çavuşoğlu aralarında gazeteci, siyasetçi ve aydınların bulunduğu KKTC’lilerin Türkiye’ye alınmamasını yalanlamazken, Çakırözer’in “KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye girişine yasak getirilmesinin gerekçesi nedir? Yasak getirilen kişi sayısı kaçtır?” sorularını ise yanıtsız bıraktı.

 

‘HUKUK DIŞI MUAMELİNİN GEREKÇESİ NEDİR?’

Çavuşoğlu’nun yanıtını eleştiren Çakırözer şöyle dedi: 

“Ortada Kıbrıs basınına da yansıyan vahim iddialar var. 42 kişinin muhalif oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadığı yazılıp, çiziliyor. Hem ‘KKTC bağımsız devlet olsun’ diyorsunuz hem içişlerine karışıyorsunuz. ‘Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu biz savunacağız’ diyorsunuz, Kıbrıslı gazeteci, siyasetçi ve aydınları ülkeye almayarak oradaki insanların hakkını, hukukunu önce siz çiğniyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir? KKTC’li gazeteci, siyasetçi ve aydınların Türkiye’ye alınmaması ‘egemenlik yetkisi’ olarak geçiştirilemez. Bu insanların ülkeye alınmamasının, bu hukuk dışı muamelenin gerekçesi nedir? Neden Türkiye’ye alınmadıkları hem onlara hem de kamuoyuna derhal açıklanmalıdır.”

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