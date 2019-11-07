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Çakmak ile Dirençay kitaplarını İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na takdim etti

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Hasan Çakmak ile Levent Dirençay, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret edip; Çakmak ‘Yol’, Dirençay ise ‘Kendimle Dans’ isimli kitabını Sadıkoğlu’na takdim etti.
Çakmak ile Dirençay kitaplarını İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu’na takdim etti

SADIKOĞLU:  “OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTIRILMALI”


Belediyeden verilen bilgiye göre, kabulde konuşan ve kültür-sanatın önemine dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin bu konuda birçok etkinliği olduğunu, İskele ve köylerinde yaşayan vatandaşları bu etkinliklerde bir araya getirdiğini söyledi.  


Okuma alışkanlığının KKTC’de artırılması gerektiğine de dikkat çeken Sadıkoğlu,  Kıbrıslı Türk yazarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her iki kitabın da kendi alanında önemli bilgiler barındırdığını ifade ederek Çakmak ve Dirençay’a başarılar

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