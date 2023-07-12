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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

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Yarköy’de bir evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Yarköy’de Ramazan Başaran’a ait evde 9 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken yaktığı kağıt parçalarının koltuğa düşerek tutuşması sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre olay dün sabah 08.30 sıralarında meydana geldi.

Ramazan Başaran’a ait evin mutfak balkonunda oynayan çocuğun, çakmakla yaktığı kağıt parçalarının koltuk üzerine düşerek koltuğu tutuşturması sonucu çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle evin balkonda bulunan 3 torba ceviz ve badem, 1 koltuk, 15 sunta tahta, 2 lamba ve elektrik aksamları ile yangının mutfağa sirayet etmesi sonucu, mutfakta bulunan beyaz eşyalar, mutfak dolapları, pencereler, 2 florasan lamba ve elektrik aksamları tamamen yandı.

 
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