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Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı

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Taşeronluğunu üstlendiği bir şirkete ait araçta muhafaza edilen çek yaprağını çalarak sahteleyen ve tedavüle süren 26 yaşındaki İ.B. tutuklandı.
Çaldığı çeki sahteleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı

Lefkoşa'da Haziran 2022 yılında çek sahteme meselesiyle ilgili olarak 26 yaşındaki İ.B.'nin tutuklandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Haziran ayında Lefkoşa’da çek sahteleme olayında İ.B.’nin çaldığı çekin üzerine 23 bin TL tutarında bir meblağ yazan zanlı, çeki inşaat malzemesi satın aldığı bir iş yerine verip tedavüle sürdü ve sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edilirken, bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

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