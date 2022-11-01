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Çaldığı Eşyaları Kuyumcuya Satmaya Çalıştı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Çaldığı Eşyaları Kuyumcuya Satmaya Çalıştı

29-30.10.2022 tarihleri arasında, R.Ö.(E-32)’nün, Lefkoşa’da Şht. Mehmet Kemal Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın yatak odası içerisinde, tuvalet masası üzerinde muhafaza edilen bir şahsa ait muhtelif ziynet eşyalarını çaldıktan sonra, söz konusu ziynet eşyalarını Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya kendisini başka bir şahıs olarak tanıtarak satmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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