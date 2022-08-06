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Çaldığı paraları “çaldıran” zanlı teminata bağlandı

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Lefkoşa'da bir işletmeden 11 bin 470 TL nakit parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Gönül Canımoğlu, bahsi geçen paraları çaldırdığını savundu. Zanlı teminata bağlandı.
Çaldığı paraları “çaldıran” zanlı teminata bağlandı

“Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan tutuklanan zanlı Gönül Canımoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Aygün Karagil, olguları aktardı. Polis, zanlı Canımoğlu’nun “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçuna methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da, işletmeciliğini Mağusa'da sakin Mustafa Alagök'ün yaptığı "Ekor Un Ürünleri LTD" isimli iş yerinin müstahdemi olan Lefkoşa'da sakin Gönül Canımoğlu’nun şirkete ait 11 bin 470 TL nakit parayı zimmetine geçirdiği yönünde yapılan şikayet üzerine tutuklandı. 

Polis, zanlının 2 Ağustos 2022 tarihinde, Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. 

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve sirkat etmiş olduğu paraların saklamış olduğu yerden çalınmış olduğunu iddia ettiğini anlattı. 

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgâhının mahkeme emri gereği arandığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. 

Polis, zanlının ifade verip, konu parayı harcadığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.  

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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