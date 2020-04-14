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Çaldıkları aracı Koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

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Çaldıkları aracı Koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar
Çaldıkları aracı Koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari araç 6 kişi tarafından çalındı. Polisin akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde yakaladığı şüpheliler, yeni tip Koronavirüs'e karşı aracı sabun ve suyla yıkadıklarını söyledi.

Olay dün gece İnegöl'e bağlı Kemalpaşa mahallesinde meydana geldi.

Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti. Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken yakaladı.

Gözaltına alınan 6 kişi, Koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Araç Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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