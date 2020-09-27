Çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı

16 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında, Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi diye bilinen mevkiinde, Salih Alioğlu’na ait arazide atıl durumda bulunan alüminyum kapı, 2 buzdolabı, buzdolabı motoru, elektrik panosu kutusu, 3 sondaj borusu,1 klima dış ünite kasası ve muhtelif hurda malzemeleri çalındı.
Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-20) ve İ.K. (E-16) tutuklandı. Çalınan malzemelerin Aydınköy’deki bir hurdacıya satıldığı, sahtekarlıkla para temin edildiği de tespit edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.