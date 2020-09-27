Güzelyurt’taki bir araziden çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı.

16 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında, Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi diye bilinen mevkiinde, Salih Alioğlu’na ait arazide atıl durumda bulunan alüminyum kapı, 2 buzdolabı, buzdolabı motoru, elektrik panosu kutusu, 3 sondaj borusu,1 klima dış ünite kasası ve muhtelif hurda malzemeleri çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-20) ve İ.K. (E-16) tutuklandı. Çalınan malzemelerin Aydınköy’deki bir hurdacıya satıldığı, sahtekarlıkla para temin edildiği de tespit edildi.