  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKKTC'de Coronavirüs: 26 Eylül'de 6 pozitif vaka

Çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı

» »
Güzelyurt’taki bir araziden çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı.
Çaldıkları eşyaları hurdacıya satan iki kişi tutuklandı

16 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında, Güzelyurt’ta Dallas Bölgesi diye bilinen mevkiinde, Salih Alioğlu’na ait arazide atıl durumda bulunan alüminyum kapı, 2 buzdolabı, buzdolabı motoru, elektrik panosu kutusu, 3 sondaj borusu,1 klima dış ünite kasası ve muhtelif hurda malzemeleri çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-20) ve İ.K. (E-16) tutuklandı. Çalınan malzemelerin Aydınköy’deki bir hurdacıya satıldığı, sahtekarlıkla para temin edildiği de tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgöçmen: Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi'nde 1 hemşire kaldı!30 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
  • Cypfruvex, valensiya ürün bedellerini ödedi29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:38
  • Kalkanlı'da yangın çıktı19 Temmuz 2020 Pazar 10:39
  • Güzelyurt’ta Arıtma Tesisi Çevresine Nar Fidanları Ekildi03 Temmuz 2020 Cuma 16:41
  • Bir bölümü yanan Kalkanlı Anıt Zeytin ağaçlarının geleceği için yerinde inceleme yapılacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:03
  • Basat:Daha Mayıs ayındayız ve Geçitköy Barajındaki su seviyesi korkutucu boyutlarda.25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:17
  • Güzelyurt Belediyesi Bayram tedbirlerini aldı22 Mayıs 2020 Cuma 11:04
  • Hastaneye gideceğiz dediler araç satmaya gittiler! Polis enselendiler!25 Nisan 2020 Cumartesi 10:53
  • Güzelyurtta bir aile yardım bekliyor06 Nisan 2020 Pazartesi 18:37
  • Polis, Kalkanlı’da kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale etti15 Mart 2020 Pazar 14:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti