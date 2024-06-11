  • BIST 10135.74
  • Altın 2399.359
  • Dolar 32.3723
  • Euro 34.8622
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

Çaldıkları kuzuların parasını kumarda yediler

» »
Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili tutuklanan A.G, K.Ö, E.D ve E.D yeniden “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından mahkemeye çıkarıldı.
Çaldıkları kuzuların parasını kumarda yediler

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili tutuklanan A.G, K.Ö, E.D ve E.D yeniden “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren zanlıların 26 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi. 

Polis, zanlılar K.Ö ve A.G’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada 4 kuzuyu araçtan attıklarını ifade etti. 

Polis, araçtan atılan 4 kuzunun bulunduğunu ancak mandıra sahibinin 26 adet kuzu daha kayıp olduğunu söylediğini ve bu kuzuların henüz bulunmadığını söyledi.

Polis, A.G ve K.Ö'nün 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, zanlı E.D'nin de 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, A.G ve K.Ö'nün ifadelerinde 25 Mayıs’ta aynı mandıradan 4 adet kuzu çaldıklarını ve İ.E’ye sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kuzulara karşın almış oldukları 18 bin liranın bir kısmını bir casinoda harcadıklarını, bir kısmını ise yeme içmede harcadıklarını açıkladı.

İ.E'nin de hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı tutuklu olduğunu anımsatan polis, ifadesinde suçunu kabul ederek, zanlıların birkaç kez kendisine çaldıkları kuzu sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, İ.E'nin mandırasında yapılan araştırmada tespit edilen kuzuların bazılarının kulak numaralarının birçok şahsa ait olduğunu ve bazı kulak numaralarının ise Veteriner Dairesinde kayıtlı olmadığını belirlediklerini kaydetti.

Polis, kuzuları çalan zanlıların olayda kullandıkları iki aracın, cep telefonlarının, çaldıkları kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 25 Mayıs’ta K.Ö ve A.G’nin çaldığı 4 kuzunun diğer iki zanlılar la alakası olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti.

Polis, İ.E'nin satın almış olduğu 4 kuzuyu kesip, marketlere dağıttığını söylediğini, ancak çalınan diğer kuzuların akıbetinin belli olmadığını açıkladı.

Olayın haber olması ve sosyal medyada yayılması üzerine aynı bölgeden birçok kuzu hırsızlığıyla ilgili şikayet aldıklarını kaydeden polis, bu yönde de araştırma başlattıklarını dile getirdi.Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şampiyon Melekler’in aileleri Adıyaman’a gitmek üzere adadan ayrıldı11 Haziran 2024 Salı 12:36
  • El-Sen, 92 milyon TL’lik borç cumaya kadar ödenmezse Ercan’ın elektriğini keseceğini duyurdu11 Haziran 2024 Salı 11:55
  • Basketbol U 20’de ikinci finalist belli oluyor11 Haziran 2024 Salı 10:44
  • Gazimağusa’nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek11 Haziran 2024 Salı 10:12
  • Ercan yolunda seyir halindeki araç alev aldı11 Haziran 2024 Salı 10:08
  • Hava sıcaklığı 44 dereceye kadar yükselecek11 Haziran 2024 Salı 09:56
  • “Kıbrıs Türk halkı adına çeşitli kararlar veriliyor. Bunlar, meclisin haberi olmaksızın verilen kararlar”10 Haziran 2024 Pazartesi 16:21
  • Sıcaklar bastırdı, yangınlar arttı... 1 Haftada 43 yangın!10 Haziran 2024 Pazartesi 16:04
  • İskele-Gazimağusa Anayolu'nda kaza!10 Haziran 2024 Pazartesi 15:47
  • Yangın çıktı10 Haziran 2024 Pazartesi 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti