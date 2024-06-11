Çaldıkları kuzuların parasını kumarda yediler

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili tutuklanan A.G, K.Ö, E.D ve E.D yeniden “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili tutuklanan A.G, K.Ö, E.D ve E.D yeniden “ambar açma, hayvan sirkatı, sirkat, kasti hasar ve mülke tecavüz “suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Soner Şaban mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren zanlıların 26 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar K.Ö ve A.G’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada 4 kuzuyu araçtan attıklarını ifade etti.

Polis, araçtan atılan 4 kuzunun bulunduğunu ancak mandıra sahibinin 26 adet kuzu daha kayıp olduğunu söylediğini ve bu kuzuların henüz bulunmadığını söyledi.

Polis, A.G ve K.Ö'nün 8 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, zanlı E.D'nin de 9 Haziran’da mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, A.G ve K.Ö'nün ifadelerinde 25 Mayıs’ta aynı mandıradan 4 adet kuzu çaldıklarını ve İ.E’ye sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların kuzulara karşın almış oldukları 18 bin liranın bir kısmını bir casinoda harcadıklarını, bir kısmını ise yeme içmede harcadıklarını açıkladı.

İ.E'nin de hırsızlık mal kabulü suçundan dolayı tutuklu olduğunu anımsatan polis, ifadesinde suçunu kabul ederek, zanlıların birkaç kez kendisine çaldıkları kuzu sattıklarını söylediğini açıkladı.

Polis, İ.E'nin mandırasında yapılan araştırmada tespit edilen kuzuların bazılarının kulak numaralarının birçok şahsa ait olduğunu ve bazı kulak numaralarının ise Veteriner Dairesinde kayıtlı olmadığını belirlediklerini kaydetti.

Polis, kuzuları çalan zanlıların olayda kullandıkları iki aracın, cep telefonlarının, çaldıkları kamera kayıt cihazının emare olarak alındığını belirtti.

Polis, 25 Mayıs’ta K.Ö ve A.G’nin çaldığı 4 kuzunun diğer iki zanlılar la alakası olup olmadığını araştıracaklarını kaydetti.

Polis, İ.E'nin satın almış olduğu 4 kuzuyu kesip, marketlere dağıttığını söylediğini, ancak çalınan diğer kuzuların akıbetinin belli olmadığını açıkladı.

Olayın haber olması ve sosyal medyada yayılması üzerine aynı bölgeden birçok kuzu hırsızlığıyla ilgili şikayet aldıklarını kaydeden polis, bu yönde de araştırma başlattıklarını dile getirdi.Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.