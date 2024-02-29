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Çaldıklarını hurdacıya sattılar...

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Lefkoşa’da meydana gelen bina açma ve sirkat suçlarından tutuklanan U.B, A.O teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Çaldıklarını hurdacıya sattılar...

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 01-20 Şubat 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve uzun süre kullanılmayan M.M.’ye ait 5 katı binanın kapısı açılarak içeriye girildiğini, 37 adet 24 KW’lık klima, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratöre ait parçaların yerinden sökülerek çalındığını belitti.

Polis, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis, 20 Şubat 2024 tarihinde mobese görüntülerinde 27 Ocak 2024 tarihinde şüpheli olunabilecek 3 kişinin ve LD 231 plakalı Suzuki Swift marka aracın tespit edildiğini belirtti.

olis, yapılan araştırma sonucu bahse konu aracın U.B'nin kullanımında olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların Lefkoşa’da tespit edilerek, sorgulanmak üzere adli şubeye celp edildiklerini söyledi. Polis, U.B ve A.O'nun suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, meselede kullanılan LD 231 Plakalı aracın emare olarak alındığını, zanlıların evinde arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlı A.O'nun evinde klima motorlarının çekilmesinde kullandıkları halat ipler ile aletler tespit edildiğini söyledi. Polis zanlıdan evde bulunan eşyalarla ilgili izahat istendiğini, hırsızlık yaparken kullandıklarını söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların iki kez mahkeme çıkarılarak, haklarında toplam 9 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların binadan çalınan 28 adet pencere, binaya ait elektrik kabloları ve bir adet jeneratörle bağlantısının olmadığını, sadece klima dış ünitelerini çaldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların çaldıkları 37 adet klima dış ünitesini Haspolat’ta bir hurdacıya 43 bin TL’ye sattıklarını açıkladı. Polis, hurdacıların aldığı eşyaları 12 saat içerisinde preslediği için ünitelerin bulunamadığını belirtti.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.B ile  A.O'nun yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut etmelerine, 20’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutkusuz yargı kararı verdi.

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