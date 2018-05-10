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California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

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California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu
California evlerde güneş enerjisi panellerini zorunlu kılan ilk eyalet oldu

California Enerji Komisyonu kararı oybirliğiyle onayladı.

Eyalet daha önce de 2030 itibariyle tüm hanelerde kullanılan elektriğin yüzde 50'sinin karbon salımına yol açmayan kaynaklardan gelmesini şart koymuştu.

Kararın hala İnşaat Standartları Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.

Karşıtları, kararla yeni ev maliyetlerinin 8 ila 12 bin dolar artacağına dikkat çektiler.

Enerji komisyonu ise, ev kredisi ödemelerinde sadece ortalama 40 dolarlık bir artış olacğını vurguladılar.

Komisyon buna karşılık , ısınma, soğutma ve ışıklandırma maliyetinden ayda 80 dolar tasarruf edileceğini söylediler.

Kural, tamamen gölgede kalan evler gibi güneş panellerinin mantıklı ya da uygun maliyetli olmadığı hallerde muafiyet de getiriyor.

İnşaatçılara evlere tek tek güneş enerjisi panelleri kurma ya da bir grup evin ortak bir sistemi kullanması seçenekleri de oluyor.

Mevcut ev sahiplerinin güneş enerjisi paneli edinme zorunluluğu yok, ancak pekçok ev sahibi hükümetin bu konudaki programından yararlanarak zaten güneş enerjisi sistemi kurmuşlardı.

California şu ana dek güneş enerjisine 42 milyon dolar yatırım yaptı ve bu yeni kuralla birlikte güneş enerjisi endüstrisinin daha da büyümesi bekleniyor.

Güneş Enerjisi Endüstrisi Birliği'ne göre California bu alanda en önde gelen eyalet.

Eyalette geçen yıl kullanılan elektriğin yüzde 16'sı güneş enerjisinden elde edildi.

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