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California eyaletinde şirketlere yönetim kurullarına kadın üye alma zorunluluğu

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ABD'nin California eyaletinde kabul edilen yeni bir yasa ile halka açık şirketlere, 2019 yılı sonuna kadar yönetim kurullarında en az bir kadın üye bulundurma zorunluluğu getirildi.
California eyaletinde şirketlere yönetim kurullarına kadın üye alma zorunluluğu

California Valisi Jerry Brown tarafından dün imzalanarak onaylanan yasaya göre, 2021 yılı sonuna kadar da kurullarında beş ve daha az direktör bulunan şirketlerde bu pozisyonların en az ikisinin; altı ve üstü üye olanlar da ise bunun en az üçünün kadınlara verilmiş olması öngörülüyor.

Yasaya uymayan şirketlere 100 bin dolardan başlayan cezalar verilmesi planlanıyor.

İhlalin tekrarlanması halinde ise para cezası 300 bin dolara kadar çıkıyor.

Vali Brown: Vakti çoktan geldi

Brown yasayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketlerin çok uzun zamandır kullandığı özel imtiyazlar göz önüne alındığında, Amerika'daki 'kişilerin' yarısından fazlasını oluşturan insanların yönetim kurullarında da temsil edilmesinin vakti çoktan geldi" dedi.

Mevcut yasal düzenleme kapsamında genel merkezleri California'da bulunan teknoloji devleri Apple, Google'ın sahibi Alphabet ve Facebook'un 2021 yılına kadar yönetim kurullarına en az bir kadın daha eklemeleri gerekiyor.

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