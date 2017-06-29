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California'da 111 ötenazi

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California'da 111 ötenazi
ABD'nin California eyaletinde, "Hayatını Sonlandırma Seçeneği Yasası"nın yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2016 ile 31 Aralık 2016 arasında 111 ölümcül hasta ölme hakkını (ötanazi) kullandı.

California Sağlık Departmanının raporuna göre, hayatını sonlandırma yasasının yürürlüğe girdiği 9 Haziran ile 31 Aralık 2016 arasında 6 ay ya da daha az ömrü kalan 191 ölümcül hasta hayatını sonlandırmak için ilaç temin etti. İlaç temin edenlerden 111'i 31 Aralık itibariyle hayatını sonlandırdı. 

Hayatına son verenlerden yüzde 58,6'sının kanser hastası, yüzde 75'inin de 60 yaşın üzerinde olduğu belirtildi. 

ABD'de Oregon eyaleti 1997'de ötanazi yasasını yürürlüğe sokan ilk eyalet olmuştu. Oregon'un ardından Colorado, Montana, Vermont ve Washington eyaletleri ile başkent Washington DC de benzer yasaları kabul etmişti.

California'da 498 sağlık kuruluşu ve 104 hastane bu konudaki reçete taleplerine cevap verirken sigorta şirketlerinin yüzde 80'i ilaçların maliyetini karşılayacağını açıklamıştı. 

Hayatına son vermek isteyenlerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu "Compassion & Choices (Merhamet ve Tercihler)" tarafından ay başında yayınlan raporda, California'da yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ölümcül rahatsızlığı bulunan en az 504 kişinin "yaşam sonlandıran" ilaç reçetesine başvurduğu kaydedilmişti.

 

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