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California’da artan COVID-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi

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ABD’nin California eyaletinde COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı.
California’da artan COVID-19 vakaları sonrası maske zorunluluğu geri getirildi

ABD’nin California eyaletinde COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı.

Eyalet yönetimi yeni düzenlemenin 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı.

Diğer eyaletlerde maske zorunluluğu

ABD’de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.

Eyalet genelinde maske zorunluluğu aşı olmuş kişiler için 15 Haziran’da kaldırılmıştı.

Ancak ülke genelinde virüsün Omicron varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarında artış görülmesi üzerine eyaletteki yerel yönetimler yavaş yavaş maske zorunluluğu getirmeye başlamıştı.

Vakalar artıyor

Yaklaşık 2 haftadır vaka sayılarının artışta olduğu California’da bugüne kadar 4 milyon 886 bin 509 vaka kaydedilirken, 74 bin 685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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