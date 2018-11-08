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California'da bir barda silahlı saldırı: 12 ölü

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ABD'nin California eyaletindeki Thousand Oaks kasabasında bir barda, silahlı bir kişinin etrafa ateş açması sonucu 1'i polis 12 kişi hayatını kaybetti.
California'da bir barda silahlı saldırı: 12 ölü

Ventura Şerifi Geoff Dean saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

Olay Los Angeles'ın 65 km kuzeybatısındaki Borderline Bar and Grill adlı barda, yerel saatle gece 23:20 sıralarında yaşandı.

Saldırı sırasında barda bir okulun folk müzik gecesinin yapıldığı ve en az 200 kişi bulunduğu belirtildi.

11 kişi olay sırasında barın içinde, polis ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ventura Şerifi sözcüsü Eric Buschow ilk yaptığı açıklamada "Polisler olay yerine ulaştığında silah sesleri devam duydular, saldırı devam ediyordu. Olayın yaşandığı bara girdiler. Size hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğunu söyleyebilirim. Kurbanlar arasında şerif yardımcılarından birinin de bulunduğunu söyleyebilirim. Saldırgan da öldürüldü" demişti.

İlk açıklamada 11 yaralı olduğu belirtilmişti.

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Görgü tanıkları olay sırasında bar içinde büyük panik yaşandığını, saldırganın onlarca el ateş ettiğini, barda bulunanların sandalyelerle camları kırarak dışarı kaçtıklarını söyledi. Bazı kişiler de barın tuvaletlerine gizlendi.

Silahlı saldırganın sis bombası ve birden fazla silah kullanmış olabileceği belirtiliyor.

Yerel televizyon kanalı KTLA'ya konuşan bir görgü tanığı "Yere yattık, herkes çığlık atıyordu. DJ arkadaşımdı, müziği durdurdu. Tam bir karmaşaydı" dedi.

Ölü sayısının artabileceği belirtiliyor.

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