  • BIST 1.434,760
  • Altın 485,34
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti

» »
ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.
California'da devam eden yangın, eyalet tarihinin en büyük 2. yangını olarak kayda geçti

ABD'nin California eyaletinin kuzeybatısını halen etkileyen "Dixie" yangını halen kontrol altına alınamadı.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanının (Cal Fire) yaptığı açıklamaya göre, 3. haftasında devam eden "Dixie", eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayıtlara girdi.

Cal Fire'ın açıklamasına göre, bölgede toplamda 187 bin hektardan büyük bir alan tamamen yandı, Greenville adlı tarihi kasabanın küle dönmesinin yanı sıra çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dixie yangını California’yı küle çeviriyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:29
  • ABD'li iş insanlarından Biden'a "Çin'le görüş" çağrısı07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:24
  • United Airlines aşı olmayanları işten çıkaracak07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:50
  • New York'ta 2 Myanmarlı, ülkelerinin darbe karşıtı BM Büyükelçisi'ne suikast girişiminden tutuklandı07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:47
  • ABD'ye ait İHA düştü07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
  • ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında bir kasaba yok oldu06 Ağustos 2021 Cuma 14:02
  • CNN International, aşı olmayan çalışanlarını işten kovdu06 Ağustos 2021 Cuma 11:11
  • Meksika, ABD'li silah üreticilerine silah kaçakçılığı nedeniyle dava açtı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:44
  • ABD'de yaban geyiklerinde koronavirüs tespit edildi05 Ağustos 2021 Perşembe 12:19
  • BioNTech ABD’de tam onay alabilir04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti