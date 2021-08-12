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California'da yangının yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi

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İtfaiye yetkilileri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey California'da yaklaşık bir aydır devam eden orman yangınının 550 evi daha yaktığını ve eyalet tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olduğunu söyledi.
California'da yangının yalnızca yüzde 30'u kontrol altına alınabildi

İtfaiye yetkilileri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kuzey California'da yaklaşık bir aydır devam eden orman yangınının 550 evi daha yaktığını ve eyalet tarihinin en yıkıcı yangınlarından biri olduğunu söyledi.

ABD'de 14 Temmuz'da Sacramento'nun 260 km kuzeydoğusundaki Sierra Nevada Dağları'nda çıkan Dixie Yangını, eyalet tarihinin en büyük ikinci yangını.

Ekipler, çarşamba akşamı itibariyle yangının sadece yüzde 30'unu kontrol altına alabildi.

Bölgedeki sıcaklıkların önümüzdeki günlerde 38  dereceyi geçmesi ile birlikte yangının şiddetinin de artması bekleniyordu.

 

California tarihindeki en büyük ikinci yangın: Dixie

 

Yüksek basınç artmaya devam ediyor

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Bakanlığı yaptığı güncellemede, yangın bölgesinde yüksek basıncın artmaya devam ettiği ve bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği bilgisi verildi.

Gök gürültülüsü ile birlikte fırtınaların yangınları tırmandırabileceği, Kuzey California'daki ormanlarda daha fazla alevi tutuşturabileceği düşünülüyor.

Dixie Yangını

Dixie Fire, 500.000 dönümden fazla alanı yaktı. Yaklaşık 10.000 personelin savaştığı Dixie,  California’daki orman yangınlarının açık ara en büyük ve en yıkıcısı haline geldi.

Olaylarda iki itfaiyeci ve bir sivil yaralandı.

Yangın, yüzlerce yapıyla birlikte 1000'den fazla müstakil evi yok etti. Alevler geçen hafta tarihi maden kasabası Greenville'de sıçradı ve kasabayı yok etti.

Genellikle yılın ilerleyen zamanlarında yangın dönemine giren California, bu yıl en kötü yangın mevsimi geçirme hızında.

Eyaletin tarihteki en büyük beş orman yangını, son üç yılda meydana geldi ve 2.5 milyon dönümden fazla alanı yaktı ve 3.700 yapıyı yok etti.

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