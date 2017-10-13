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California'daki yangınlarda ölü sayısı 31'e çıktı

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California'daki yangınlarda ölü sayısı 31'e çıktı
ABD'nin California eyaletinin kuzeyini etkisi altına alan orman yangınlarında ölenlerin sayısı 31'e çıkarken, yetkililer koşulların daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

Eylaletin şarap üretimiyle meşhur bölgelerinde çıkan en az 22 farklı yangında yüzlrce kişiden de haber alınamadığı belirtiliyor.

Alevlerle sekiz bin itfaiyeci mücadele ediyor.

Alevler 3500 evi ve yaklaşık 70 bin hektarlık bir alanı yok ederken, 25 bin kişinin de evlerinden olmasına yol açtı.

Sonoma bölgesind 17, Mendocino bölgesinde sekiz, Yuba bölgesinde dört ve Napa bölgesinde iki kişinin öldüğü bildiriliyor.

Ölü sayısının 31'e çıkmasıyla, bu son felaket 1933'ten bu yana en çok sayıda kişinin öldüğü orman yangını oldu.

Alevleri besleyen güçlü rüzgar son günlerde biraz yavaşlasa da, uzmanlar bu gece yeniden hızlanacağını belirtiyor.

California Acil Hizmetler Direktörü Mark Ghilarducci "Acil durumdan çıkmaya yaklaşmadık bile" dedi.

Geçen Pazar gecesi başlayan yangınlara neyin yol açtığı bilinmiyor, ancak yetkililer sert rüzgarların patlattığı elektrik hatlarının yangının nedeni olabileceğini söylüyor.

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