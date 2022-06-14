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Californiya'da kırmızı alarm!

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ABD'nin Californiya eyaletinde başlayan orman yangınları nedeniyle New Mexico'ya kadar olan bölgedeki 2 bin 500 ev için acil tahliye kararı alındı
Californiya'da kırmızı alarm!

Yetkililer, kuzey Arizona’daki Flagstaff’ın eteklerinde çıkan iki orman yangını nedeniyle yaklaşık 2 bin 500 evin tahliye edildiğini söyledi.

Coconino İlçe Denetim Kurulu Başkanı Patrice Horstman, “Hepimiz güzel dağımızın yanışını izlemenin acısını hissettik. Bunun tahliye edilenler ve evleri tehdit edilenler için ne kadar zor bir zaman olduğunu biliyoruz” dedi.

Orman yangını, ilçeyi acil durum ilan etmeye sevk etti. Yangınla mücadele için devreye giren uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle yere indi. 

Emniyet yetkilisi Aaron Gser, Flagstaff bölgesindeki yangının, ülkenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Mevcut koşullar, itfaiye yöneticilerinin hava yoluyla daha iyi haritalama yapmasını da engelledi, ancak yangının 20 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor.

Orman yangınları bu baharın başlarında, iklim değişikliğinin ve kalıcı bir kuraklığın orman ve otlak yangınlarının sıklığını ve yoğunluğunu körüklediği Batı ABD’deki birçok eyalette patlak verdi.

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