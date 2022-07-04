Çalık: Gerçek Vatanseverlik Tarımı Büyütmektir

Beylikdüzü Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Mecliste yaptığı konuşmada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dünyada buğday krizinin yaşandığı bir dönemde, ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği tarlalarının peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanında toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu.” diyerek yangınlara dikkat çekti.



Beylikdüzü Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Sözlerine haziran ayında şehit düşen askerleri anarak başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftalara da değindi. Konuşmasında giderek derinleşen ekonomik yoksulluğun ağır sonuçlar doğurduğunu belirten Başkan Çalık, “Bu yıl Kurban Bayramı’nı zor koşullarda karşılıyoruz.



Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve cömertliğin ifadesi olan Kurban Bayramı’nda da Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olacağız. Şimdiden tüm komşularımın Kurban Bayramı’nı içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.



“Sürdürülebilir bir gelecek için yerelde üretim elzemdir”



Konuşmasının devamında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki buğday tarlalarında çıkan yangınlara ve tarım politikalarına vurgu yapan Çalık, “Ülkemizin yaklaşık 20 milyon tonluk buğday hasadı beklediği arazilerin peş peşe yanması oldukça kaygı verici. Son bir ayda ülkemizin dört bir yanındaki toplam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat bekleyen buğday tarlası yanarak kül oldu. Yangınların sebebi ne olursa olsun yapmamız gereken tarım politikalarını iyileştirmek ve yangın gibi afetlere karşı tedbirleri sıklaştırmak. Gıdanın ana kaynağı olan buğday yanıyor. Yakın gelecekte insanlığın en büyük problemlerinden bir tanesi gıda güvenliği olacak.

Sürdürülebilir bir gelecek için yerelde üretim elzemdir. Gerçek vatanseverlik; ülkemizde tarımı büyütmek ve iklim dostu akıllı tarım yöntemleriyle sürdürülebilir gıda üretimidir.” şeklinde konuştu. İki önemli merkez en kısa sürede hizmete açılacak Beylikdüzü’nde devam eden proje ve çalışmalara da değinen Çalık, “Özellikle kentlerde kuşaklar arası etkileşimi artırmak gerekiyor. Bu sebeple Beylikdüzü Belediyesi olarak Beylikdüzü Smart çatısı altında Marmara Mahallesi’nde yapımı devam eden Nesiller Arası Yaratıcılık ve Öğrenme Merkezi’ni en kısa sürede komşularımızın hizmetine açacağız. Ayrıca Dereağzı Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdüğümüz Etüt ve Kadın Aktivite Merkezi’ni de tamamlayarak ilçemize kazandıracağız.” şeklinde konuştu. Beylikdüzü Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın ise bir aylık meclis tatilinin ardından 05 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.