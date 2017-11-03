 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.091
  • Altın 158,509
  • Dolar 3,8650
  • Euro 4,4926
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

» »
Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!
İtimat Otobüs İşletmeleri’nin Lefkoşa ofisindeki 6 bankaya ait posta torbalarının ve içlerindeki 492 adet çekin çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Başkent Lefkoşa’nın Çağlayan Bölgesi’nde faaliyet gösteren İtimat Otobüs İşletmeleri’nden çalınan 6 bankaya ait posta torbalarının çalınması olayıyla ilgili polis soruşturması neticesinde, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-40 ) ve A.E.(E-17)isimli şahıslar tutuklandı.

6 bankaya ait toplamda 492 adet çekin çalınması meselesiyle ilgili tutuklanan iki şahsın tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının halen sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hırsızlar, Pazar günü saat 19.00 sıralarında işletme kapandıktan sonra, güvenlik kamerasını saf dışı bırakabilmek için dışarıdaki elektrik şalterini kapatmış, ardından ofisin kapısını kırarak içeri girip, ofiste bekletilen bankalara ait posta torbalarını çalmıştı.

Polis Basın Subaylığı olayı şöyle duyurdu:

29-30.10.2017 tarihleri, 19.00-06.20 saatleri arasında, Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde faaliyet gösteren İtimat Otobüs İşletmeleri isimli iş yerinde bulunan, altı bankaya ait posta torbalarının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-40 ) ve A.E.(E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıb-Tek’ten terfi ve statülerle ilgili açıklama03 Kasım 2017 Cuma 15:27
  • KTTO: “Taşınmaz Mal Komisyonu etkinlik kazanmalıdır”03 Kasım 2017 Cuma 13:27
  • Sağlık Bakanlığı: 'Antibiyotik yok' açıklamaları gerçeği yansıtmıyor03 Kasım 2017 Cuma 13:25
  • DPÖ’ye göre, Ekim ayı hayat pahalılığı oranı: %0.9203 Kasım 2017 Cuma 13:23
  • Polisiye olaylar: Eski eser, silah ve patlayıcı tasarrufu03 Kasım 2017 Cuma 13:14
  • Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!03 Kasım 2017 Cuma 12:50
  • Gürcafer: “Menfaat sağlamayı amaçlayan adaylar görmek istemiyoruz”03 Kasım 2017 Cuma 12:47
  • Tarım Dairesi gıda analizlerini açıkladı: İşte tam liste…03 Kasım 2017 Cuma 12:43
  • Girne'deki yağmur: İnşaata yıldırım düştü03 Kasım 2017 Cuma 12:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği heyetini kabul etti03 Kasım 2017 Cuma 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti