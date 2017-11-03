Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

Başkent Lefkoşa’nın Çağlayan Bölgesi’nde faaliyet gösteren İtimat Otobüs İşletmeleri’nden çalınan 6 bankaya ait posta torbalarının çalınması olayıyla ilgili polis soruşturması neticesinde, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-40 ) ve A.E.(E-17)isimli şahıslar tutuklandı.
6 bankaya ait toplamda 492 adet çekin çalınması meselesiyle ilgili tutuklanan iki şahsın tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının halen sürdüğü öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Hırsızlar, Pazar günü saat 19.00 sıralarında işletme kapandıktan sonra, güvenlik kamerasını saf dışı bırakabilmek için dışarıdaki elektrik şalterini kapatmış, ardından ofisin kapısını kırarak içeri girip, ofiste bekletilen bankalara ait posta torbalarını çalmıştı.
Polis Basın Subaylığı olayı şöyle duyurdu:
29-30.10.2017 tarihleri, 19.00-06.20 saatleri arasında, Lefkoşa Çağlayan Bölgesinde faaliyet gösteren İtimat Otobüs İşletmeleri isimli iş yerinde bulunan, altı bankaya ait posta torbalarının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-40 ) ve A.E.(E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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