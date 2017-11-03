Çalınan 492 adet çekle ilgili yeni gelişme!

İtimat Otobüs İşletmeleri’nin Lefkoşa ofisindeki 6 bankaya ait posta torbalarının ve içlerindeki 492 adet çekin çalınmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Başkent Lefkoşa’nın Çağlayan Bölgesi’nde faaliyet gösteren İtimat Otobüs İşletmeleri’nden çalınan 6 bankaya ait posta torbalarının çalınması olayıyla ilgili polis soruşturması neticesinde, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-40 ) ve A.E.(E-17)isimli şahıslar tutuklandı.

6 bankaya ait toplamda 492 adet çekin çalınması meselesiyle ilgili tutuklanan iki şahsın tutuklandığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının halen sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Hırsızlar, Pazar günü saat 19.00 sıralarında işletme kapandıktan sonra, güvenlik kamerasını saf dışı bırakabilmek için dışarıdaki elektrik şalterini kapatmış, ardından ofisin kapısını kırarak içeri girip, ofiste bekletilen bankalara ait posta torbalarını çalmıştı.

Polis Basın Subaylığı olayı şöyle duyurdu: