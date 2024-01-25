Çalınan Altın Yüzük ve Cep Telefonu: Gönyeli ve Girne'de Hırsızlık Olaylarına İlişkin Tutuklamalar

Gönyeli'de Altın Yüzük Hırsızlığı, Girne'de Eğlence Mekanında Cep Telefonu Çalınması: İki Ayrı Olayda Tutuklamalar Gerçekleşti, Soruşturma Süreci Devam Ediyor"
20 Ocak 2024 tarihinde, Gönyeli'de bir şahıs tarafından sokak içerisinde düşürülen çantada muhafaza edilen 2 adet altın yüzük çalındı. Polis bilgilendirildi ve yapılan ileri soruşturmada, olayda zanlı olarak görülen J.H.P.K.(E-24) tespit edilerek tutuklandı. Ancak soruşturma devam etmektedir.
25 Ocak 2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında bir şahsa ait masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine yapılan ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen N.K.(K-22) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma süreci devam etmektedir.
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