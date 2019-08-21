Çalınan araç bulundu, 1 tutuklu..
Ayşe Arifoğlu, Gönyeli'de çalınan aracının bulunduğunu duyurdu. Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Arifoğlu MS 812 plakalı gümüş rengi Mercedes aracının Gönyeli Kırnı Piliçleri önünden çalındığını duyurmuş, bulunması için yardım çağrısında bulunmuştu. Çalınan aracın bulunduğunu bildiren Arifoğlu, polise ve yardım çağrısını paylaşanlara teşekkür etti.
Polis, Gönyeli,'de çalışanan aracın Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde trafik ekipleri tarafından tespit edildiğini, 19 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığını duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.