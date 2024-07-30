Çalınan trafik ışığı Girne Belediyesi'ne teslim edildi

Girne Lord’s Palace trafik ışıklarının çalınmasıyla ilgili bu sabah yayınlanan görüntülerin ardından trafik ışıklarını çalan şahıs polise teslim oldu.
Şahsın çaldığı ve polise getirdiği trafik ışığı Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.
Girne Lord’s Palace trafik ışıklarının çalınmasıyla ilgili bu sabah yayınlanan görüntülerin ardından trafik ışıklarını çalan şahıs polise teslim oldu.
Şahsın çaldığı ve polise getirdiği trafik ışığı Girne Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.