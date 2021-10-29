Çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetleri bilinmiyor

Limasol’da bir şirketin konteynırından çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetlerini belirleme çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Limasol’da bir şirketin konteynırından çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetlerini belirleme çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Alithia gazetesi, Limasol’da ateşli silah ticareti yapan ve yurt dışına gönderilmek üzere konteynırda bekletilen av tüfeği fişekleri ile mermilerin çalınması olayında henüz bir sonuca ulaşılamadığını yazdı.

Gazete, polisin yürüttüğü soruşturmanın sonuçsuz kaldığını, 50 bin av tüfeği fişeğiyle 9 mm çapında 114 bin merminin çalınması olayında ne faillerin ne de mermilerin bulunabildiğini aktardı.

Bu durumun, söz konusu fişek ve mermilerin suç unsurlarının eline geçmiş olması ihtimalini güçlendirdiğini belirten gazete, cephanenin çalınması olayında ihmali olan şirket hakkında da soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.