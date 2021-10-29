  • BIST 1.522,040
  • Altın 553,87
  • Dolar 9,6044
  • Euro 11,1933
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetleri bilinmiyor

» »
Limasol’da bir şirketin konteynırından çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetlerini belirleme çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetleri bilinmiyor

Limasol’da bir şirketin konteynırından çalınan yüksek miktarda mermi ve fişeklerin akıbetlerini belirleme çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Alithia gazetesi, Limasol’da ateşli silah ticareti yapan ve yurt dışına gönderilmek üzere konteynırda bekletilen av tüfeği fişekleri ile mermilerin çalınması olayında henüz bir sonuca ulaşılamadığını yazdı.

Gazete, polisin yürüttüğü soruşturmanın sonuçsuz kaldığını, 50 bin av tüfeği fişeğiyle 9 mm çapında 114 bin merminin çalınması olayında ne faillerin ne de mermilerin bulunabildiğini aktardı.

Bu durumun, söz konusu fişek ve mermilerin suç unsurlarının eline geçmiş olması ihtimalini güçlendirdiğini belirten gazete, cephanenin çalınması olayında ihmali olan şirket hakkında da soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Johnson & Johnson” Aşısı İçin İkinci Doz Onayı28 Ekim 2021 Perşembe 17:32
  • Hristodulidis, Körfez İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri İle Bir Araya Geldi28 Ekim 2021 Perşembe 17:11
  • Güney Kıbrıs’ta Ticaret Ve Denizcilik Mahkemeleri Kuruluyor28 Ekim 2021 Perşembe 16:58
  • Güneyde Bakanlar Kurulu, Öztürk Kardeşlere Vatandaşlık Verdi28 Ekim 2021 Perşembe 16:43
  • Türk Tacir Rum Polisi Tarafından Aranıyor28 Ekim 2021 Perşembe 16:27
  • Anastasiadis Selanik’te Temaslarda Bulundu28 Ekim 2021 Perşembe 15:41
  • Rum Barosu, Pandora Belgelerindeki 2 hukuk firmasını soruşturuyor28 Ekim 2021 Perşembe 11:02
  • İki çocuğa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesi konusu Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu'nda27 Ekim 2021 Çarşamba 10:50
  • Limasol'da deprem oldu27 Ekim 2021 Çarşamba 09:52
  • Papa Francis 2-4 Aralık tarihleri ​​arasında Kıbrıs'ta kalacak27 Ekim 2021 Çarşamba 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti