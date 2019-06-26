Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuklandı

Kıbrıs'ın Güneyi'nden çalınan kiralık araçların yasa dışı yollardan KKTC’ye geçirilip burada satılarak parçalanması olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs'ın Güneyi'nden çalınan kiralık araçların yasa dışı yollardan KKTC’ye geçirilip burada satılarak parçalanması olayında yeni bir gelişme yaşandı. Polis ekiplerinin 2 haftayı aşkın bir süreden beri sürdürdüğü soruşturma sonucunda itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı tutuklandı.

Güney Kıbrıs’tan çalıntı araçların KKTC’ye geçirilerek parçalanması olayı ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ederken, yürütülen soruşturmada araç çetesine Beyarmudu’nda yasa dışı yollardan Güney ve Kuzey arasında geçişleri konusunda yardımcı olduğu tespit edilen itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı tutuklandı.

Karabıyıklı’nın insan kaçakçılığı suçu ile ilgili tutuklandığı öğrenilirken, Beyarmudu’nda ikamet ettiği öğrenilen itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı’nın Güney’den çalınan araçları Kuzey’e geçiren Yaser AbdelbaghiKalthoum ve suçla bağlantılı şahısların Pile’den KKTC’ye geçiş yapmasında yardımcı olduğu ortaya çıktı.